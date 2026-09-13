Muere un motorista tras sufrir un accidente en Carnota (A Coruña)

Un motorista ha fallecido este sábado por la noche tras sufrir un accidente en el municipio coruñés de Carnota. El siniestro tuvo lugar pasadas las 21:40 horas en la carretera AC-400, a la altura del kilómetro 87, en la zona de Santa Comba.

Un particular fue quien alertó al 112 Galicia después de encontrar la motocicleta accidentada fuera de la carretera. El motorista se encontraba junto al vehículo y necesitaba asistencia sanitaria urgente, por lo que se activó de inmediato un operativo de emergencia.

Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y el GES de Muros. Los equipos se desplazaron hasta el punto indicado para atender al herido.

Sin embargo, una vez en el lugar, los profesionales sanitarios únicamente pudieron confirmar su fallecimiento. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente.