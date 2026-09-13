Cortada la AG-11 en Santiago tras desvanecerse un conductor por una crisis diabética

La AG-11 tuvo que ser cortada por completo este domingo a la altura de Santiago después de que un conductor perdiese el conocimiento mientras circulaba por la autovía. El suceso se produjo alrededor de las 12:40 horas, cuando el 112 Galicia recibió el aviso de que un hombre había sufrido una crisis diabética en el kilómetro 1 de esta vía.

Según explicó su esposa a los servicios de emergencias, el conductor había perdido el conocimiento, por lo que se movilizó de inmediato un helicóptero medicalizado y se solicitó la intervención de las fuerzas de seguridad para garantizar la atención al afectado.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas del Destacamento de Tráfico de Santiago. Los agentes se encargaron de asegurar la zona y regular la circulación ante la necesidad de que la aeronave pudiese aterrizar directamente sobre la autovía.

Para facilitar las labores de los servicios sanitarios fue necesario interrumpir completamente el tráfico en la AG-11. El helicóptero pudo tomar tierra con seguridad y, una vez atendido el conductor, procedió a su evacuación hacia un centro hospitalario.

Tras el despegue de la aeronave y la finalización de la intervención, los agentes restablecieron la circulación en la autovía, que recuperó la normalidad sin que se registrasen más incidencias.