Buscan en Negreira (A Coruña) a un vecino de 69 años desaparecido desde este jueves
José Manuel Baña Sieira, de 1,80 metros y complexión fuerte, llevaba el teléfono móvil pero no responde a las llamadas
Te puede interesar: Muere en Negreira (A Coruña) un trabajador que se cayó de un edificio en construcción
José Manuel Baña Sieira falta de su domicilio en Negreira desde ayer jueves. Un amplio dispositivo busca a este vecino de 69 años de Campolongo desde primera hora de la mañana.
El hombre se desplazaba en un Citroën Xsara gris con matrícula C-1593-CF. Las características difundidas sobre el desaparecido señalan que mide 1,80 metros y es de complexión fuerte.
José Manuel Baña tiene el cabello muy corto, moreno y canoso, y usa gafas. En el momento de su desaparición llevaba el teléfono móvil, aunque no responde a las llamadas.
Negreira acoge este viernes un amplio dispositivo para intentar localizar al varón. Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y vecinos buscan por diferentes pistas y zonas del municipio al desaparecido.
Las autoridades han pedido la colaboración ciudadana y señalan que cualquier información puede ser de vital importancia.
Si alguien sabe algo de José Manuel Baña puede llamar a la Guardia Civil (062) o a Protección Civil de Negreira en los teléfonos 981885005 y 696856259.