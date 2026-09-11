Buscan en Negreira (A Coruña) a un vecino de 69 años desaparecido desde este jueves

José Manuel Baña Sieira falta de su domicilio en Negreira desde ayer jueves. Un amplio dispositivo busca a este vecino de 69 años de Campolongo desde primera hora de la mañana.

El hombre se desplazaba en un Citroën Xsara gris con matrícula C-1593-CF. Las características difundidas sobre el desaparecido señalan que mide 1,80 metros y es de complexión fuerte.

José Manuel Baña tiene el cabello muy corto, moreno y canoso, y usa gafas. En el momento de su desaparición llevaba el teléfono móvil, aunque no responde a las llamadas.

Negreira acoge este viernes un amplio dispositivo para intentar localizar al varón. Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y vecinos buscan por diferentes pistas y zonas del municipio al desaparecido.

Las autoridades han pedido la colaboración ciudadana y señalan que cualquier información puede ser de vital importancia.

Si alguien sabe algo de José Manuel Baña puede llamar a la Guardia Civil (062) o a Protección Civil de Negreira en los teléfonos 981885005 y 696856259.