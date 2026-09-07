El personal de conserjería y limpieza de los colegios de Santiago de Compostela, en huelga

Los trabajadores de la empresa concesionaria de conserjería y limpieza de los colegios de Santiago de Compostela secundarán este mes dos semanas de huelga. Los empleados de Lacera exigen la mejora de sus condiciones laborales después de un verano de negociaciones: ya a finales del curso pasado habían secundado varios paros para visibilizar su situación.

Mientras, la portavoz municipal, Míriam Louzao, ha confirmado esta mañana a preguntas de los medios que el ayuntamiento negocia tanto con la empresa como con los representantes de los trabajadores una solución que evite que la huelga llegue a realizarse. Louzao, además, concretó que las mejoras que exigen los trabajadores no están incluidas en el pliego de contratación.

El encargado de anunciar los paros ha sido el representante de la CIG, Paulo Rubido, que ha señalado durante la rueda de prensa que éste es "clarísimamente el contrato más precario" de Santiago y que se desarrolla en "situación anómala". Rubido señala que pese al incremento presupuestario del ayuntamiento, que "casi triplicó la dotación", las condiciones que aplica la empresa "siguen siendo las mismas".

"Cuando se realizó la adjudicación nos encontramos con una empresa que se negó a negociar con nosotros, alegó que la oferta no llegaba para cubrir esa demanda de mejora", explicó el representante sindical.

Los trabajadores realizaron tres jornadas de huelga en el mes de junio y durante el verano se abrió "un proceso de negociación" en el que la empresa "se comprometió de forma tácita a aplicar mejoras en el horario". "Finalmente, estos días está informando a las trabajadoras de que no va a aplicar este acuerdo y que no quiere negociar el resto de condiciones de mejora del convenio colectivo", denunció Rubido.

El representante de la CIG considera que esto "evidencia" que el concello no hizo algo bien: "Se incrementó la dotación pero eso no supuso a día de hoy ningún punto de mejora en las condiciones laborales de las trabajadoras". Uno de los ejemplos dados por Rubido es que el nuevo horario para este curso es de 39 horas frente a las 37,5 del resto de contratos de limpieza municipales.

Las trabajadoras, añadió el portavoz de la CIG, están "cansadas de esta situación" y han decidido acudir de nuevo a la huelga entre el 14 y el 18 de septiembre y entre el 21 y el 25 de septiembre. "Si no somos capaces de llegar a acuerdo, nos encontraremos con una situación de conflicto en los colegios de Compostela", ha advertido Paulo Rubido.

El concello negocia

"O Goberno fixo un esforzo orzamentario moi importante para mellorar este servizo e iso vaise ver xa a partires deste mércores que inicia o curso escolar, porque hai numerosas melloras que xa se van a poder comprobar", señaló Louzao, que ejemplificó sus palabras con la implementación de la limpieza en todos los centros por la mañana, algo que hasta ahora no había.

Respecto a las demandas de los trabajadores, la portavoz municipal señaló que están "por fóra" tanto del pliego de contratación como del convenio. "Son melloras que están fóra dese convenio, que son por suposto lícitas. Entendemos que poidan usar as ferramentas que consideren para conseguilas", añadió Louzao.

La portavoz municipal confirmó, además, que el ayuntamiento lleva todo el verano y, de forma más intensa en las últimas semanas, con una "comunicación fluida" tanto con la representación de los trabajadores como con la propia empresa para intentar que lleguen a acuerdo y evitar que la huelga se produzca.