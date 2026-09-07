Avanzan los accesos al Hospital de Santiago: la Xunta declara como PIA la ordenación del entorno

La ordenación del entorno del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) ya es proyecto de interés autonómico (PIA). Así lo ha aprobado hoy lunes el Consello da Xunta, según ha explicado el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tras la reunión semanal que presidió debido a la ausencia del mandatario autonómico, Alfonso Rueda.

"La Xunta podrá disponer lo antes posible de los terrenos necesarios para mejorar los accesos y la movilidad en el futuro hospital", indicó Calvo. El CHUS da servicio a 425.000 personas de 46 ayuntamientos y es referente en determinados ámbitos de alta especialización sanitaria, docente, investigadora y tecnológica, trascendiendo ampliamente el ámbito municipal y comarcal.

El objeto del proyecto de interés autonómico es ordenar el suelo para que el Ejecutivo gallego pueda disponer de los terrenos necesarios para acometer las obras precisas de urbanización, ampliación y renovación del actual CHUS, incluyendo las actuaciones sobre los accesos, la movilidad y las infraestructuras asociadas al ámbito sanitario.

El plan que reordenará el ámbito del entorno del hospital para ampliar las zonas de aparcamiento y mejorar el sistema viario de accesos y la movilidad interna está en fase de elaboración por la empresa adjudicataria Proyfe. El objetivo es que el documento esté listo a finales de este año o a principios de 2027.

La propuesta de ordenación prevé una intervención integral para mejorar la funcionalidad, la accesibilidad y la integración paisajística del complejo hospitalario. Así, entre las actuaciones previstas se establece la circulación perimetral con diferentes tipos de tráfico y la creación de aparcamientos perimetrales conectados por itinerarios peatonales accesibles.

El proyecto también permitirá reducir el tráfico y el estacionamiento en el interior del recinto hospitalario, donde puede llegar a haber una gran cantidad de vehículos, así como humanizar los espacios libres mediante zonas verdes, arbolado y áreas peatonales. El acceso entre el Clínico, el Hospital Gil Casares y el Centro de Protonterapia, además, contará con una plaza pública.

El futuro CHUS contará con una zona de Urgencias más amplia (precisamente, este lunes el PSdeG de Santiago denunció el colapso de la actual) y se prevé que antes de que termine el año pueda entrar en funcionamiento el Edificio C, que acogerá entre otros el servicio de reproducción asistida.