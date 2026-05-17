Fallece Ramón García, padre del alcalde de Ames (A Coruña)

Ramón García Cid, padre del alcalde del municipio santiagués de Ames, Blas García Piñeiro, ha fallecido este sábado. El entierro tendrá lugar este domingo, a las 19:45 horas, en Cespón.

Así lo han confirmado fuentes del Gobierno local, quienes indican que esta tarde se llevará a cabo el funeral, en la parroquia de Cespón, en Boiro, en una ceremonia prevista para las 19.45 horas.

Hace tan solo tres días el propio mandatario municipal publicaba en sus redes sociales una reflexión desde los pasillos del hospital donde su progenitor estaba ingresado acerca de la sanidad pública. "Es de las mejores cosas que tenemos como sociedad y por lo tanto toda inversión que se haga va destinada a las personas", indicó.

"Por eso creo más que nunca que debemos cuidar la sanidad pública, defenderla y sentir orgullo de ella, porque cuando llega el momento en el que realmente la necesitamos, agradecer cada profesional, cada recurso, cada decisión que hizo posible que este sistema exista", subrayó.