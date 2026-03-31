Fallece una percebeira en O Porto do Son (A Coruña) tras ser arrastrada por un golpe de mar

Una percebeira ha perdido la vida esta mañana en O Porto do Son tras ser arrastrada por un golpe de mar. La mujer se encontraba extrayendo percebe entre el Castro de Baroña y el Farito cuando cayó al agua, de donde la sacaron sus compañeros.

Los hechos se produjeron sobre las 10:00 horas de este martes. La mujer estaba trabajando en una zona rocosa cuando fue arrastrada al agua por un golpe de mar. Los percebeiros que estaban en la zona la perdieron de vista por unos instantes, aunque finalmente la localizaron.

Así, sus compañeros lograron sacarla del agua casi de inmediato y la trasladaron en una planeadora al puerto más próximo. Su intervención fue muy rápida y ni siquiera hubo tiempo a movilizar los recursos de Salvamento Marítimo y de Gardacostas de Galicia.

Una vez en el puerto solo se pudo certificar el fallecimiento de la víctima. Los servicios activados para su rescate fueron anulados.

El 112 Galicia señala que, sin embargo, se informó de lo ocurrido a todos los organismos competentes: Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia, Guardia Civil, Policía Local y Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

El alcalde de O Porto do Son, Luis Oujo, lleva en el lugar de los hechos desde que tuvo conocimiento de lo ocurrido.