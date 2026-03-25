La parroquia de Santiago de Compostela que quiere independizarse: "Haremos lo que tengamos que hacer"

Con poco más de 200 habitantes, la parroquia compostelana San Pedro de Busto ha dado un paso al frente para luchar contra el abandono del rural. La parroquia busca independizarse de la capital gallega y agregarse al municipio vecino de Trazo, una decisión que ha pospuesto este domingo en una asamblea extraordinaria a la que acudieron aproximadamente 40 residentes de la parroquia.

El nuevo contrato de transporte urbano, aún sin licitar, fue la gota que colmó el vaso. La aldea más alejada de Santiago se quedaba fuera del trazado en el pliego de condiciones técnicas del servicio de autobús, gestionado por la empresa municipal Tussa. El Concello alegaba que las carreteras de la parroquia no reunían las condiciones óptimas para establecer el servicio, a pesar de que sí cuentan con un autobús escolar.

Durante la reunión decidieron ofrecerle un "voto de confianza" a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, después de que esta se comprometiera a que el autobús llegaría a Busto. La regidora explicaba en una rueda de prensa que el nuevo servicio de transporte no se trataba de una concesión, con líneas ya establecidas, sino de un contrato de servicio, en la que el Concello contrata kilómetros de prestación y los adapta a sus necesidades.

La propia alcaldesa afirmaba la llegada del autobús a la parroquia sería la primera cuestión que abordarían con la empresa cuando se adjudicara el contrato.

El voto de confianza, sin embargo, no fue el mismo para otros responsables relacionados con el transporte público. La asamblea aprobaba por unanimidad reclamar la dimisión del concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, así como el cese del gerente de Tussa, José Ramón Mosquera.

El proceso de segregación del Concello de Santiago y la anexión al de Trazo se trata de un recorrido legal que podría durar años, pero que no es imposible. De hecho, a pocos kilómetros de Busto, se encuentra A Barciela, que inició los procesos para integrarse al Concello de Oroso a principios del 2000, pero finalmente solo una parte del territorio alcanzó la anexión con el concello vecino.

En todo caso, el voto favorable de los vecinos sería solo el primer paso. Los dos concellos implicados (Santiago y Trazo) tendrían que emitir un informe al respecto y la última palabra le correspondería a la Xunta de Galicia.

Busto, una parroquia que "sempre quedou apartada"

Desde la Asociación de Veciños Campo das Escolas de Busto denuncian que el abandono de la parroquia no es una novedad de este año, "nin do anterior", "son cousas que para nós son moi básicas e que non se están cumprindo e que hai anos e anos que se levan pedindo".

Así, ejemplifican con la falta de saneamiento del agua, el asfaltado de pistas "que está en decadencia", y denuncian que hay zonas que están "realmente en moi mal estado".

"Nós o que buscamos é mellorar a parroquia", explican. Una mejora que si no llega por parte de las corporaciones municipales, las hacen los propios vecinos. "O local social, tanto un pequeno como as escolas unitaria que hai no local, están nun abandono completo, un deles está caendo e cun tellado que da pena velo. Foi construído pola nosa xente da parroquia".

Con más de una veintena de parroquias rurales, para la Asociación la de Busto fue "sempre unha parroquia que quedou apartada". "Seguiremos estando no olvido ata que alguén se decida a facer algo", lamentan.

Para ellos, quedarse sin transporte público "é unha mazada imporante", ya que no se les excluye solamente del propio autobús, sino también de la vida social y cultural de la ciudad. "Por exemplo, unha mañá ir á cidade a pasear, simplemente iso, pois moita xente non vai poder facelo", ejemplifican.

"Estamos afeitos a buscarnos a vida, pero si que ao mellor (uníndonos a Trazo) conseguiríamos uns servizos, ou que nos entenderían un pouco mellor, e poderíamos conseguir con eles un asfaltado decente, uns servizos básicos que todo o mundo quere e que todo o mundo busca" Fuentes de la Asociación de Veciños Campo das Escolas de Busto

"Non temos ninguén que nos poña o que nos merecemos" y piensan que el Concello de Trazo, un municipio totalmente rural, podría ayudar a sus peticiones. "Estamos afeitos a buscarnos a vida, pero si que ao mellor conseguiríamos uns servizos, ou que nos entenderían un pouco mellor, e poderíamos conseguir con eles un asfaltado decente, uns servizos básicos que todo o mundo quere e que todo o mundo busca", aclaran.

De igual modo, sostienen que no solo Busto está abandonada, sino "todo o entorno do rural, sobre todo o rural norte" pegados a otros municipios como Oroso, en donde, por ejemplo, los vecinos de Busto se desplazan hasta Sigüeiro para realizar muchos servicios, como compras o ir al supermercado.

Tras la votación aplazada en asamblea celebrada el pasado domingo, desde la Asociación están lejos de desistir, "non estamos pensando en olvidar ou cansarnos". "Isto non vai quedar no olvido, faremos o que teñamos que facer, non nos imos cansar de reiterar o que Busto quere e o que necesita", sostienen.

Un gobierno que se desautoriza "en doce horas"

La polémica no tardó en llegar a la oposición. El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, criticó la falta de contacto de la alcaldesa con los vecinos de la parroquia y con el rural en general, asegurando que el gobierno de BNG y Compostela Aberta era "un chiste".

De esta manera, Verea recordó cuando Sanmartín pedía un autobús a Busto cuando estaba en la oposición, "cuando llega al gobierno dice que es imposible", criticó.

El líder popular defendió su postura en la "defensa de un rural digno" para Santiago para no tener que mirar a Trazo "con envidia".

Así, en la última visita que realizó a la parroquia en donde estuvo "tres horas recorriéndola bache a bache, pista a pista" anunció "un compromiso" que adquirió "personalmente" con los vecinos de la aldea y prometió, si llegaba a la alcaldía, la conexión de Busto con Trazo con una pasarela y una playa fluvial.