Los Bomberos de Santiago atendieron en 2025 el mayor número de incendios desde 2017

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Santiago de Compostela realizó a lo largo de 2025 un centenar de salidas menos que en 2025, con un total de cerca de 2.000 intervenciones.

Sin embargo, atendieron la cifra más alta de incendios desde 2017: 210, de los cuales 34 fueron forestales (frente a los 17 de 2024).

Según la información dada a conocer este sábado por el Ayuntamiento y que recoge Europa Press, el descenso del total de salidas tiene que ver fundamentalmente con dos tipologías de intervenciones: la caída de árboles, que pasaron de 288 en 2024 a 141 en 2025, y la retirada de enjambres, que bajaron de 309 a 191.

A este respecto, relacionado principalmente con la avispa velutina, las cifras están muy lejos de las registradas en años anteriores, con el récord de 1.359 intervenciones en 2017.

Esto se debe a la adhesión del Ayuntamiento de Santiago al convenio con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para que sea Seaga quien se encargue de estos trabajos.

Por el contrario, crecieron otra tipología de intervenciones, como los mencionados incendios (de 197 en 2024 a 210 en 2025) y las inspecciones y labores preventivas (de 512 a 697).

Personal

En cuanto al personal del servicio, a lo largo de 2025, se incorporaron 5 bomberos-conductores, 2 bomberas de gestión operativa y preventiva y una auxiliar.

Al respecto de los medios materiales, el año pasado se adjudicó el contrato para suministrar dos nuevos camiones y un vehículo ligero que deberán estar operativos en 2026.