Avanza para finalizar en primavera la construcción de 12 viviendas públicas en Santiago Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia avanza para finalizar esta primavera la construcción de 12 viviendas públicas en Santiago de Compostela, concretamente en Lamas de Abade, y que cuentan con una inversión total de 2,7 millones de euros.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, junto con el secretario general de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, visitaron hoy la promoción.

Allegue destacó que la docena de viviendas ya fueron sorteadas y tienen adjudicatarios provisionales; de hecho, se entregarán este año, junto a las que también se ejecutan en Santiago para otras 36 viviendas (24 en otra parcela de Lamas de Abade y 24 en el Castiñeiriño).

De las 12 viviendas, de las que al menos el 40% se reservarán a menores de 36 años, 10 tienen 3 habitaciones y las dos restantes 2 dormitorios. Todas tienen terraza, doble orientación y ventilación cruzada, además de sistemas de eficiencia energética, como instalación solar fotovoltaica o la aerotecnia para el agua caliente.

La conselleira explicó que, de la inversión total de 2,7 millones de euros de este inmueble, un 78% corresponden a fondos propios y 600.000 euros a fondos europeos.

En ese sentido, señaló que de las 4.000 viviendas públicas comprometidas para esta legislatura por la Xunta de Galicia, ya están en marcha más de 3.000, con una inversión de 800 millones de euros, de los que 42 millones corresponden a fondos europeos MRR, otros 42 a fondos FEDER y "más de 700 millones de euros son fondos de la Xunta".

Afirmó que no hay fondos del Plan Estatal de Vivienda y volvió a reclamar al Gobierno central su aprobación, "ojalá se permita ese financiamiento del Estado para que podamos seguir construyendo vivienda", precisó la conselleira.

Vivienda en Santiago

La Xunta de Galicia tiene puesta en marcha 400 nuevos hogares en diferentes fases de ejecución. Además de las 60 viviendas públicas que se construyen en Lamas de Abade y en el Castiñeiriño, está adjudicada la redacción del proyecto y dirección de obra para 60 alojamientos compartidos en Xoán XXIII y en fase de licitación el proyecto para 36 viviendas en Volta do Castro.

La Xunta también solicitó el proyecto para construir 244 viviendas en Salgueiriños, donde el plazo de presentación de ofertas finaliza el día 23 y en dónde también se prevé una residencia universitaria de 150 plazas.

Tanto estos proyectos como el de Volta do Castro son posibles por la modificación de la Xunta este 2026 que permite construir en suelos dotacionales.

La Administración autonómica también está trabajando en el Proxecto de Interese Autonómico (PIA) en el ámbito de Mallou, para desarrollar suelo residencial que permita la construcción de 3.400 viviendas, con la colaboración de promotores y cooperativistas.