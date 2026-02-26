Reunión en Santiago para tratar el incremento del tráfico de droga en la ciudad

Los representantes de la Coordinadora das Asociacións Veciñais de Santiago se reunieron esta mañana con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas; el concelleiro de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturais, Xan Duro; la concelleira de Relacións Veciñais, Pilar Lueiro; y representantes de la Policía Nacional y la Policía Local.

En la reunión, que se celebró tras varios encuentros mantenidos con la Subdelegación del Gobierno y con la Policía Nacional, se hizo un repaso de la evolución de la problemática del tráfico de drogas en la ciudad, así lo ha explicado la Asociación en una nota de prensa.

Así, durante la reunión se denunció en distintos puntos de Santiago. Como a los estudiantes de los colegios, una cuestión que desde hace tiempo lleva manifestando la Asociación de Veciños de Angrois en el caso del entorno de los colegios de la zona de Lamas de Abade.

Las ventas de drogas en pisos de edificios de vecinos también fueron una de las cuestiones abordadas, denunciando que la venta provoca la coincidencia en ascensores o escaleras y que, en algunos casos, deriva en amenazas a los residentes, escándalos, discusiones, peleas o intentos de incendio. Una venta que también se produce en edificios okupados por personas drogadictas, como en Algalia de Abaixo, cuyo beneficio está dirigido a "financiar su consumo".

También se ha informado de la reactivación de la venta de drogas en el Banco do Pobre, que afecta a la zona de Santa Marta, incluido el Hospital Clínico, en donde las personas drogadictas "campan a sus anchas", lo que hace, según la Asociación, que los especialistas en Radiología tengan que cerrar por las noches para "evitar problemas".

De igual modo, la venta de drogas se ha derivado a determinadas discotecas de la ciudad, y desde la Asociación apuntan que alcanza niveles "que no se ven ni en las grandes discotecas de Madrid". La venta de drogas y alcohol durante las horas del ocio nocturno ha derivado en una serie de consecuencias como peleas multitudinarias en la rúa Santiago de Chile (con taxis que se niegan a acudir a esta calle por la noche), escándalos en la rúa República de Arxentina o incidentes en la rúa Xelmírez.

En este encuentro, la Coordinadora das Asociacións Veciñais de Santiago le solicitó a Sanmartín que le facilite información sobre el número de denuncias formuladas por la Policía Local, sobre el control del ocio nocturno relativo a las licencias de los locales, aforos, horarios y niveles de ruido en el interior de los edificios y en las calles.

También le han pedido un seguimiento de las llamadas realizadas a la Policía Local, valorar la posibilidad de instalar cámaras en "lugares conflictivos" y un Plan Integral contra la droga y las adicciones.

La Asociación ha solicitado la creación, junto con el Colegio de Abogados, una oficina municipal de asesoramiento a las comunidades de vecinos en caso de pisos en los que se vende droga o se ejerza la prostitución. Asimismo, ha pedido adelantar dos horas la hora del cierre nocturno para todos los establecimientos hosteleros y han expresado la "incompatibilidad" del uso residencial con el uso del ocio nocturno.

Desde el Concello se han comprometido a convocar una reunión con el Delegado del Gobierno y la comisaría de la Policía Nacional, y contactar con el Juez Decano y con la Fiscalía para coordinar las acciones necesarias para mejorar el control del narcotráfico y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades de los vecinos en las que hay problemas con el tráfico de drogas.

También se acordó mantener la comunicación con la Coordinadora das Asociación Veciñais para seguir la evolución de estos problemas.