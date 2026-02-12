El incendio de la Policía Nacional de Santiago obligó a desalojar la Rectoría y el IES Rosalía de Castro Quincemil

Esta mañana otro incendio hacía saltar las alarmas en Santiago de Compostela. Tras el ocurrido el miércoles en el centro comercial As Cancelas, hoy un incendio hizo desalojar la comisaría de la Policía Nacional de la capital gallega, ubicado en el edificio de la avenida de Rodrigo de Padrón, y más tarde también tuvo que ser evacuado el IES Rosalía de Castro y la Rectoría de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

El suceso, que causó una intensa nube de humo que se extendió hacia otros lugares de la ciudad, activó un operativo de 21 bomberos (incluidos algunos que estaban de libranza), tras sumarse ocho a los 13 iniciales que se desplazaron al lugar hacia las 10:00 horas. Los bomberos tenían que turnarse al no poder permanecer un tiempo elevado en el lugar del incendio por la toxicidad del humo.

El fuego se ha localizado en la planta -4 en un extractor eléctrico, donde había neumáticos almacenados y un policía trabajando. Fuentes del 112 Galicia y de la Policía Nacional han confirmado que no hay personas afectadas, aunque sí faltan por evaluar los daños ocasionados del aparatoso incidente.

La zona fue cortada tanto al tráfico como a los peatones mientras los bomberos trabajan por estabilizar el fuego, que fue controlado a media mañana, pero hasta la tarde no se logró extinguir totalmente.