Una veintena de organizaciones piden renombrar la avenida de Juan Carlos I de Santiago por rúa de Gaza
A poco tiempo de ponerse en marcha, la propuesta ya cuenta con 400 firmas que se recogerán de manera online y a pie de calle.Está prevista que se presente al Concello a finales de abril, o principios de mayo, para que sea aprobada por el Pleno Municipal
El centro sociocultural Maruxa e Coralia, del casco histórico de Santiago de Compostela, ha acogido esta mañana la presentación de la iniciativa ciudadana por el cambio de denominación de la Avenida Juan Carlos I, situada en el parque de la Alameda, por el de rúa de Gaza.
La presentación ha sido convocada por los colectivos Compostela x Palestina, Plataforma Antifascista e Republicana e Insubmisas contra o Rearmamento de Galicia y ha estado presentada, entre otras personas, por Sandra Garrido, tripulante gallega a bordo de la flotilla Global Sumud Flotilla y que el pasado mes de octubre fue detenida, junto con otros 145 activistas y el patrón gallego Manu López, por el ejército de Israel cuando intentaban romper el bloqueo humanitario que las fuerzas militares israelíes mantienen aún sobre Gaza. También presentaron la iniciativa Álvaro Torres, de Plataforma Antifascista Republicana, y Belén Angueira, por Insubmisas contra o Rearmamento de Galicia.
La propuesta cuenta con el respaldo de una veintena de asociaciones y organizaciones, entre ellas: Podemos Compostela, Foro Galego de Inmigración, Avante LGTB+, Sanidade Galega pola Palestina, BDS Galiza, Movementos Global para Gaza - Galiza, Galiza por Palestina,Gentalha do Pichel, Alternativa Republicana o por el comité gallego del Partido Comunista de España.
"As iniciativas cidadás son o único que pode cambiar o mundo, son o único que pode parar o xenocidio", comenzaba su intervención Sandra Garrido. La activista explicaba que el rey emérito "nunca fixo nada por Galicia", pero sí "moito por Israel" por eso "ten especial sentido que se pida o cambio de nome".
Garrido señalaba que el Juan Carlos I "foi o primeiro rei que falou no Parlamento de Israel no ano 1993 e traballou moito para que as relacións de Israel co Estado español creasen a primeira embaixada de Israel e se establecesen unhas relacións comerciais e diplomáticas".
Sandra Garrido también mencionaba que esta es una de las iniciativas que se lleva a cabo desde Galicia, que se unirá también a la siguiente flotilla internacional el próximo 29 de marzo que partirá hacia Palestina, "queremos atacar por terra, mar e aire ao Estado sionista de Israel e todas as iniciativas cidadás estamos xuntándonos internacionalmente", explicaba.
Álvaro Torres recordaba en su comparecencia que en el año 2020, cuando BNG estaba en la oposición, ya solicitaran la retirada del nombre de esta calle, por lo que consideran que, ahora estando en el Gobierno local, es "unha boa oportunidade para denunciar isto".
Mencionaba que "é indigno que teñamos o nome dunha persoa que foi posta por un dictador" y "parécenos indignante totalmente que no ano 2020 fuxise a Arabia Saudí coa excusa de que hai que lavar a imaxe da monarquía e se pasee libremente polas costas de Galicia sen que ninguén o xulgue". Por otro lado, también puntualizaba que era "indgino a corrupción que el leva detrás" y que era "o momento para que a cidadanía mostre a súa repulsa ao rei emérito".
"Compostela sempre foi unha cidade solidaria cos pobos que están loitando pola súa soberanía. Cremos que a situación de Gaza, agora co falso chamado tratado de paz, segue estando totalmente en situación de xenocidio", continuaba su intervención.
De esta manera, explicaba que, a poco de presentar la iniciativa, ya llevan recogidas 400 firmas, que recogen a través de Google Forms y a pie de calle. La iniciativa está prevista que se presente al Concello a finales de abril, principios de mayo, para que sea aprobada por el Pleno Municipal, "se isto non se aproba, non será pola cidadanía de Compostela", comentaba Sandra Garrido a lo que también añadía que "require que haxa valentía dos gobernos e que aposten polo que pide a cidadanía".