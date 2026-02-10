Desalojan el centro comercial As Cancelas, en Santiago, por un incendio: "Empezó a oler el almacén a fuego"

Un incendio en el centro comercial As Cancelas, en Santiago de Compostela, ha obligado a desalojar de las instalaciones a trabajadores y compradores sobre las 14:15 horas que se originó el humo.

Fuentes consultadas por Quincemil explican que el fuego podría haber sido ocasionado por la máquina del aire acondicionado de la tienda de Primark localizada en el centro comercial, con el humo descendiendo por todo el local.

"Nos evacuaron a todos de los negocios y no nos dejan ir a por los coches ni acceder al centro comercial" explica una trabajadora del centro comercial. "Nuestra tienda está al lado del Primark y empezó a oler el almacén a fuego y salieron todos corriendo", relata.

"Me vino como un olor a cableado quemado, después empezaron a correr todos los dependientes, los de seguridad, y llegaron los bomberos y la policía", añade la dependienta. Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de los Bomberos de Santiago y efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil que desalojaron todo el centro comercial, con cientos de personas esperando fuera, pero sin afectadas ni heridos.