Denuncian la situación de "parálisis" por el convenio colectivo de PreZero Xardíns Santiago

CCOO del Hábitat de Galicia denuncia en un comunicado la situación actual de "parálisis" en la negociación del convenio colectivo en el centro de trabajo de PreZero Xardíns Santiago, que continúa sin avances reales en la posibilidad de alcanzar un posible acuerdo.

Tal y como explican en el comunicado, el 27 de noviembre de 2024 fue denunciado por el sindicato el convenio de empresa e iniciado formalmente la negociación de uno nuevo en PreZero Xardíns Santiago.

Sin embargo, desde aquella fecha y tras más de una docena de reuniones celebradas entre la representación social y la empresa, desde Comisiones Obreras informan que no se produjeron avances significativos en la negociación ni acercamiento que permitan vislumbrar algún acuerdo.

El sindicato también explica que las diferencias económicas entre la propuesta de la empresa y las reivindicaciones de la parte social siguen siendo "muy distantes".

Esta situación está provocando que el cuadro de personal lleve desde el año 2025 sin incremento salarial, en un contexto de subida generalizada de los precios y la pérdida continua de poder adquisitivo.

El comité de la empresa mantuvo una asamblea el pasado 29 de enero, en la que se trasladó el estado de la negociación y se recogió el malestar de las personas trabajadoras ante el comportamiento de la empresa, que podría derivar, según el sindicato, "en un inicio de conflictividad en el centro de trabajo".

En el comunicado añaden que el escenario es especialmente "preocupante" teniendo en cuenta que el Concello de Santiago está elaborando nuevos pliegos del servicio.

Según Comisiones Obreras, el bloqueo en la negociación por parte de la empresa puede "condenar al personal a una situación de estancamiento a medio y largo plazo".

De no firmarse un convenio actualizado antes de la redacción de los pliegos, existe el riesgo de que el Concello realice un estudio económico "irreal" sobre los futuros incrementos salariales, lo que podría "hipotecar las condiciones laborales del personal" durante la vigencia de la nueva contrata, denuncian.

Los sindicalistas, a su vez, han señalado al aumento salarial progresivo de entre un 3 y un 5% anual hasta 2030 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el marco del Convenio colectivo estatal de jardinería para criticar la situación actual con la empresa santiaguesa.

Finalmente, han solicitado que se retomen las negociaciones con el objetivo de "garantizar incrementos salariales acorde al marco estatal y a la realidad económica actual" a la par que han instado al Concello a "tener en cuenta la situación real del personal".