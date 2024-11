Veinte refugiados acogidos en Santiago podrían ser expulsados tras denegarles la solicitud de asilo

Refugiados de la guerra de Mali, a su llegada al Monte do Gozo, a 30 de julio de 2024, en Santiago de Compostela. César Arxina - Europa Press

Una veintena de inmigrantes acogidos en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, ya han visto rechazada su solicitud de asilo, por lo que podrían tener que abandonar el recinto.

Así lo ha señalado este martes la concejala de Servizos Sociais, María Rozas, que ha lamentado la situación que enfrentan estas personas, alguna de ellas según ha asegurado, ha llegado a dormir fuera del recinto y ha tenido que ser atendida por los servicios sociales municipales. "Espero que poidan volver ao Monte do Gozo e non haxa expulsión no futuro", ha afirmado.

Según ha explicado, esto no va a ser una situación "puntual", dado que cada 15 días se están publicando en el Boletín Oficial del Estado (BOE) denegaciones de asilo.

La teniente de alcaldesa ha recordado que las primeras que afectaban a Santiago salieron en el BOE el 1 de noviembre y por eso el pasado viernes 15 de noviembre se encontraron con siete personas expulsadas. Ese mismo día, ha continuado, volvieron a salir denegaciones en el BOE, "denegacións de xente que é expulsada e que terá que deixar esas instalacións o próximo 30 de novembro".

"É unha situación que lle vai afectar ao 40% das persoas acollidas, refuxiadas. Estamos falando de máis de 300 persoas que veñen dun país en guerra como é Mali ou de países de extrema pobreza como Senegal ou Mauritania", ha explicado Rozas.

La concejala ha aprovechado para agradecer a entidades como Cáritas y Cruz Roja su disposición para cooperar en el operativo "de urxencia" que su departamento montó el viernes pasado para buscar a estas personas una alternativa residencial.

"Estamos falando de persoas que quedan nunha situación totalmente abandonada, nunha situación desprotexida sen rede familiar, sen rede de apoio no país e que se atopan nunha situación onde aínda non adquiriron competencias lingüísticas nin unha inserción sociolaboral", ha destacado.

Por todo ello, María Rozas ha invitado a reflexionar sobre la política aplicada a nivel nacional con los refugiados. "O que non se pode facer é traer a 300 e pico refuxiados e encher titulares de que somos un pobo solidario para, aos poucos meses, botar ao 40%. Porque esas son as cifras que se manexan agora mesmo nas instalacións habilitadas polo Goberno do Estado", ha apuntado.

Rozas califica esta situación de "inaceptable". "Expulsar sen ningún tipo de recursos, sen ningún tipo de prestación, comprando un billete de autobús, tamén é unha forma de abandonar á súa sorte ás persoas migrantes. Non comparto ese tipo de política de atención aos dereitos dos migrantes", ha afirmado.

La responsable de Servizos Sociais de Santiago espera que todas las administraciones públicas "estén á altura" y confía en que el compromiso de la Delegación del Gobierno de buscar una solución sea "firme".

El Gobierno insiste en que "siempre se facilita una alternativa"

Según recoge Europa Press, fuentes de la Delegación del Gobierno insisten en que siempre se facilita una alternativa a todas las personas migrantes.

En esta línea se expresaba este lunes el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, que informaba de que el Ejecutivo estatal busca "soluciones" para las personas que han recibido una respuesta negativa inicial a su solicitud de protección internacional. También ratificaba que continúan alojadas en el Monte do Gozo.