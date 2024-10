El alcalde de Noia pierde la cuestión de confianza y se abre la vía a una moción de censura

El alcalde de Noia, el popular Santiago Freire, ha perdido la cuestión de confianza, vinculada a la aprobación del presupuesto de este año, en el pleno celebrado después de que no prosperasen con anterioridad las cuentas.

Ahora se abre un plazo de un mes para la presentación de una moción de censura, aunque el regidor se ha mostrado confiado en que no avance. "No dan los números", ha indicado a Europa Press tras el paso al grupo no adscrito del exedil del PP Luis Alamancos.

El alcalde ha defendido un presupuesto "necesario" para inversiones y pago a proveedores y ha considerado que ha habido un interés en "desacreditar este documento" frente a los argumentos, ha dicho, de la secretaria municipal y la Intervención.

Al exedil del PP, le ha recriminado su postura tras acceder al consistorio. "Un cambio de criterio total de votar -el presupuesto- inicialmente a acabar votándolo en contra", ha sentenciado. Además, le ha reprochado un interés "de crear problema donde no hay nada".

Sobre la cuestión de confianza, ha asegurado que ya "suponía" lo que finalmente ocurrió por lo que ahora se abre el plazo de un mes para presentar o no la moción de censura.

En cuanto a la situación actual, ha dicho que su posicionamiento pasa por "buscar acuerdos". "Fundamentalmente con el grupo que está manteniendo una postura más razonable, que es el BNG, a partir de ahi iremos viendo", ha apostillado.

Todo ello con críticas al exedil del PP, del que ha afirmado que es un concejal que "no tenía experiencia" y al que el regidor ha asegurado que le dio una "oportunidad" de formar parte de la candidatura. "Prácticamente es la primera vez que interviene en el pleno", ha afirmado sobre el día de hoy.

Con todo, ha insistido que "dentro de una relativa normalidad" seguirá trabajando el gobierno local, en minoría ahora después de que Santiago Freire volviese a coger el bastón de mando tras las elecciones municipales del año pasado al reeditar el pacto entre populares y NOIA.

Y es que la situación cambió después de que Luis Alamancos, que fue responsable del área de Personal del Concello, diese el paso de votar en contra de la aprobación definitiva de los presupuestos de 2024, antes de dar cuenta del abandono de sus cargos y su paso al grupo no adscritos.