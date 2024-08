El británico James Rhodes tocará el piano de Rosalía de Castro, en Padrón (A Coruña)

El piano de Rosalía de Castro contará con un intérprete muy especial. El pianista y escritor británico James Rhodes ha aceptado la invitación de la Casa-Museo de Rosalía de Castro, en Padrón (A Coruña), de tocar en el piano de la escritora y poetisa gallega.

La propuesta de invitar al músico inglés llegó después de que Rhodes saliera en defensa del gallego ante las quejas de una visitante al museo. Esta persona criticaba que "después de pagar los 2 euros de la entrada" todos los comentarios y aclaraciones estuviesen en gallego, considerando una "falta de respeto" que no se hubieran traducido al castellano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Rhodes (@jrhodespianist)

James Rhodes compartió la reseña junto a un "Alguien dijo fodechinchos?". Por su parte, desde la Casa de Rosalía explicaron que cuentan con audioguías gratuitas en español, inglés y francés, además de tener resúmenes en cada sala en español y próximamente en inglés.

Además, quisieron agradecer el gesto del famoso escritor con la siguiente invitación: "Que saibas que temos aquí o piano de Rosalía a agardar por ti".

La respuesta de Rhodes no se hizo esperar y dos días después, respondía con el siguiente mensaje: "A próxima vez que estea en Santiago, conta comigo. Nada me daría maior pracer (aínda máis se vos aportades filloas). Love you".

El 'sí' de Rhodes ha ilusionado a muchos de sus seguidores gallegos, que plantearon la posibilidad de poder asistir a ese espectáculo e incluso se ofrecieron a prepararle las famosas filloas.