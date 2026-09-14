La comarca de Ferrol toma medidas para hacer frente a la situación de sequía

Pleno de la Mancomunidad de la comarca de Ferrol. Concello de Ferrol

La Mancomunidad de municipios de la comarca de Ferrol ha celebrado este lunes un pleno en el que se ha realizado un llamamiento a la población a hacer un uso responsable del agua ante la actual situación de sequía, activada desde la pasada semana por Augas de Galicia.

El alcalde de Ferrol y presidente de la Mancomunidad, José Manuel Rey Varela, recordó las medidas de ahorro adoptadas desde el pasado mes de julio como prevención ante la evolución de la sequía para garantizar el mantenimiento de los recursos hídricos.

Entre estas están la reducción del riego en jardines, céspedes, huertas y zonas verdes con agua de la red, no llenar ni reponer el agua en piscinas particulares, no lavar vehículos en domicilios particulares, reducir los baldeos de calles, patios, terrazas, fachadas, muros, garajes o espacios exteriores con agua potable y la reducción al máximo del uso de fuentes ornamentales o decoraciones que consuman agua, excepto aquellos de circuito cerrado.

Entre las recomendaciones, se recuerda la importancia de cerrar el grifo cuando no se utilice, acortar las duchas o utilizar la lavadora o el lavavajillas con la carga completa.

Otro de los asuntos abordados en el pleno fue la reparación de fugas en Ponte das Pías con la financiación de los concellos y la gestión ante otras administraciones.

En este sentido, se mantendrá una reunión técnica con Augas de Galicia.