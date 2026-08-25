Rescatan a tres tripulantes de un palangrero que se incendió cerca de Estaca de Bares (A Coruña)

Los tres tripulantes de un palangrero tuvieron que ser rescatados este lunes por la noche tras incendiarse el buque cerca de Estaca de Bares, en Mañón (A Coruña).

Según ha indicado Salvamento Marítimo, el Centro de Coordinación de Fisterre recibió la alerta sobre las 22:04 horas de este lunes, cuando el buque 'Corvo' se encontraba a ocho millas al nordeste de Estaca de Bares.

De esta manera, se movilizó al helicóptero Pesca II, a la Salvamar Alioth y al buque María Pita de Salvamento Marítimo.

Debido a las llamas, los tripulantes abandonaron el buque en una balsa salvavidas y fueron rescatados, sobre las 22:35 horas por un pesquero que se encontraba en la zona. Posteriormente, fueron evacuados en helicóptero hasta Celeiro donde los esperaba una ambulancia.

Por su parte, el buque María Pita intentó combatir el incendio durante la madrugada, pero el pesquero acabó hundiéndose sobre las 05:40 horas. El remolcador de altura se mantiene en zona recogiendo los restos del naufragio.