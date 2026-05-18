La fragata "Méndez Núñez" regresa a Ferrol tras finalizar su misión por la guerra de Irán

La fragata "Méndez Núñez" ya se encuentra de nuevo en Ferrol tras concluir su despliegue en Chipre dentro del operativo internacional desarrollado en el contexto de la guerra de Irán.

La embarcación española formaba parte del grupo de combate liderado por el portaaviones francés "Charles de Gaulle", una misión centrada inicialmente en la defensa del territorio europeo y la protección de Chipre durante los primeros compases del conflicto.

Sin embargo, el Gobierno español decidió dar por finalizada la participación de la fragata después de que Francia modificase el objetivo de la operación.

Según explicó la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso, el Ejecutivo francés decidió a comienzos de mayo trasladar el grupo naval hacia el noreste del océano Índico y posicionarlo en la zona del estrecho de Ormuz ante la posibilidad de futuras maniobras militares vinculadas al bloqueo de mercancías en la región.

"En ese momento", señaló Robles en referencia al pasado 5 de mayo, España acordó la salida de la "Méndez Núñez" del grupo de combate al considerar que el despliegue dejaba de tener sentido porque ya no respondía a los objetivos de la OTAN ni a la misión inicial de protección en Chipre. Durante los primeros días del conflicto, un dron iraní llegó incluso a impactar en una base militar británica situada en territorio chipriota.

La fragata llegó a su base en Ferrol el pasado 15 de mayo. Durante su intervención, la ministra quiso agradecer el trabajo realizado tanto por la dotación de la ‘Méndez Núñez’ como por la de la ‘Cristóbal Colón’, a la que sustituyó el pasado 7 de abril dentro del relevo previsto en el despliegue.

España rechaza participar en una operación militar en Ormuz

En relación con el estrecho de Ormuz, Robles aseguró que España apoya todas las iniciativas diplomáticas encaminadas a recuperar la legalidad internacional y garantizar la libre circulación marítima en la zona.

No obstante, el Gobierno reiteró su rechazo a participar en una eventual operación militar en el enclave y solo contempla respaldar una futura misión bajo el paraguas de Naciones Unidas una vez finalice el conflicto.

España tampoco ha participado en las reuniones específicas lideradas por Reino Unido y Francia para abordar el bloqueo en Ormuz, aunque sí estuvo presente en un encuentro organizado por Emmanuel Macron y Keir Starmer sobre la situación en la región.