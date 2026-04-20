Ferrol recibirá 1,3 millones más para reforzar la ayuda a domicilio hasta 2028

Imagen de una visita del alcalde a un centro de personas mayores. Concello de Ferrol.

El Ayuntamiento de Ferrol contará con un importante refuerzo económico para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en los próximos años.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, avanzó que el municipio recibirá cerca de 1,3 millones de euros adicionales en el trienio 2026-2028, tras solicitar la actualización del módulo de financiación a la Xunta de Galicia.

Este aumento se enmarca en el acuerdo alcanzado entre la administración autonómica y la Fegamp. La aportación por hora del servicio pasará de los 12 euros actuales a 16 en 2026, 17 en 2027 y 18 en 2028, lo que permitirá ampliar los recursos destinados a la atención de personas dependientes.

Un aumento progresivo

En términos globales, la financiación autonómica experimentará un crecimiento progresivo. Si en 2025 la aportación era de 1,6 millones de euros, en 2026 alcanzará los 1,9 millones, en 2027 subirá a 2,4 millones y en 2028 llegará a los 2,9 millones, consolidando así el refuerzo del servicio en la ciudad.

Además, este incremento tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. El SAF ya había registrado un aumento de 9.000 horas de atención entre 2024 y 2025, y este nuevo impulso económico permitirá mejorar la cobertura y la calidad del servicio, según destacó el regidor.