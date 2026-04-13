Ferrol desbloquea el nuevo contrato de basuras tras el aval judicial

El Ayuntamiento de Ferrol dará en los próximos días el paso definitivo para poner en marcha el nuevo contrato de recogida de residuos urbanos, transporte de basura y limpieza viaria, después de que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, el TACGal, haya rechazado los recursos presentados por varias empresas contra la adjudicación del servicio.

La resolución permite reactivar un procedimiento que había quedado paralizado durante las últimas semanas. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, celebró el desenlace y aseguró que "Ferrol merece un servicio de limpieza y recogida de residuos acorde a las necesidades de una ciudad del siglo XXI después de más de diez años de espera".

El contrato, aprobado inicialmente en febrero por la Xunta de Goberno local, había sido adjudicado a la UTE Copasa-Setec por un importe anual de 11,29 millones de euros y una duración de una década. Sin embargo, la presentación de recursos ante el TACGal frenó su formalización hasta ahora.

Con la nueva resolución, el Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para requerir la documentación necesaria a la empresa adjudicataria.

Desde el gobierno local confían en que la firma del contrato pueda producirse este mismo mes, lo que permitiría comenzar la implantación del nuevo modelo de limpieza en la ciudad.

Modernizar el sistema actual

El nuevo servicio supondrá una renovación completa del sistema actual. La empresa deberá presentar un plan de puesta en marcha que incluirá la organización del personal, que será subrogado, y la incorporación progresiva de nueva maquinaria para el conjunto del servicio.

Uno de los cambios más visibles será la modernización de los contenedores. Se instalarán nuevos modelos más accesibles y se retirarán de forma progresiva los actuales contenedores soterrados, que llevaban años generando problemas de mantenimiento.

Además, se incorporará un sistema de control digital mediante etiquetas electrónicas para mejorar la trazabilidad del servicio.

También se reforzará la limpieza en eventos y épocas de mayor generación de residuos, como fiestas o campañas especiales, y se reorganizarán los turnos de trabajo para cubrir mañana, tarde y noche en el casco urbano, con especial atención a los festivos.

En el rural, el servicio contará con planificación estable de desbroces y se crearán brigadas específicas de apoyo operativo, además de maquinaria de refuerzo para trabajos de limpieza viaria y mantenimiento de espacios públicos.

En cuanto a los medios materiales, el contrato prevé una renovación casi total de la flota, con vehículos de bajas emisiones y parte de ellos eléctricos. La inversión global en equipos y maquinaria asciende a 12 millones de euros.