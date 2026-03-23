Ferrol destinará más de 830.000 euros a la rehabilitación de los cascos históricos y A Graña

Ferrol dedicará un presupuesto de 830.931,05 euros a subvencionar la rehabilitación de edificios del casco histórico y de A Graña. La Xunta de Goberno Local celebrada este lunes aprobó la solicitud de ayudas para este tipo de actuaciones convocadas en el 2024 para los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada de A Magdalena - Ferrol Vello, A Graña y Esteiro Vello.

Las ayudas, financiadas a través de un convenio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Xunta de Galicia, servirán para subvencionar 41 intervenciones, 40 de ellas en A Magdalena Ferrol Vello y una en A Graña.

Entre los requisitos, se subvencionarán actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda, siempre que se obtenga una reducción de por lo menos el 30% del consumo de energía primaria no renovable en lo relativo a la certificación energética. Además, se deberá reducir en por lo menos un 25% la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o edificio.

El convenio establecía un total de 93 intervenciones en A Magdalena - Ferrol Vello con un importe de 1.538.509,04 euros. En la convocatoria se presentaron 18 solicitudes, de las cuales tres renunciaron por distintos motivos. Al aprobarse 12 subvenciones el importe bajó a 809.125,89 euros.

En A Graña el convenio establecía seis intervenciones y 90.900 euros y solamente se presentó una, quedando en 21.805,16 euros.

El Concello de Ferrol trabaja en una nueva convocatoria de ayudas para obras que estén en ejecución o finalizadas para agotar el restante de este programa. En total serán 1,1 millones de euros para 53 intervenciones en A Magdalena - Ferrol Vello (por 729.383,15 euros), cinco en A Graña (por 69.094,84 euros) y 24 en Esteiro Ferrol (por 381.997,50 euros).