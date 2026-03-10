Unas 3.000 personas recorren Ferrol para reclamar empleo digno y servicios públicos fuertes

Alrededor de 3.000 personas se manifestaron este martes por las calles de Ferrol convocadas por Comisiones Obreras para conmemorar el Día da Clase Obreira Galega, una jornada que recuerda los sucesos del 10 de marzo de 1972, cuando la policía franquista mató a los trabajadores Amador Rey y Daniel Niebla durante una protesta laboral en la ciudad naval.

La marcha partió de las inmediaciones de Navantia y concluyó en el monumento del 10 de Marzo, donde se celebraron las intervenciones sindicales.

Durante el recorrido, los participantes reclamaron empleo con derechos, igualdad real y un refuerzo de los servicios públicos, en un contexto que el sindicato considera clave para el futuro social y económico de Galicia.

Al término de la manifestación tomaron la palabra la secretaria general de CCOO de Galicia, Amelia Pérez, y el secretario general de la Unión Comarcal de Ferrol, Álex Bello, organización encargada de convocar los actos.

Antes del inicio de la marcha, representantes del sindicato participaron también en la tradicional ofrenda floral ante la escultura que recuerda a las víctimas del 10 de marzo.

La jornada tuvo además un marcado carácter emotivo, ya que se trató del primer Día da Clase Obreira Galega tras el fallecimiento de Suso Díaz, histórico dirigente sindical y uno de los principales impulsores de esta conmemoración.

Desde CCOO recordaron que su figura simboliza la responsabilidad, el compromiso y la entrega al servicio de la clase trabajadora, valores que consideran parte esencial de la organización.

Durante la movilización, el sindicato denunció la precariedad laboral que, a su juicio, continúa afectando especialmente a jóvenes y mujeres en Galicia, señalando que los datos de empleo esconden realidades como salarios bajos, contratos temporales encadenados o jornadas parciales no deseadas que dificultan desarrollar proyectos de vida estables.

CCOO también alertó de la situación de la industria gallega, especialmente en comarcas como Ferrolterra o Vigo, donde consideran que la falta de una estrategia industrial sólida amenaza el mantenimiento de sectores estratégicos y miles de puestos de trabajo.

En este sentido, reclamaron una transición ecológica y digital que garantice justicia social y respeto a los derechos laborales.

Por otro lado, la organización sindical expresó su preocupación por la situación de los servicios públicos, señalando problemas como las listas de espera en sanidad, la falta de inversión en educación o el avance de la privatización en el ámbito de la dependencia, además del encarecimiento de la vivienda, que, según indicaron, está anulando muchas de las mejoras salariales logradas en convenios colectivos.

Con motivo de esta jornada, el sindicato hizo un llamamiento a la movilización social para impulsar un cambio en las políticas públicas, reclamando empleo de calidad, servicios públicos reforzados, igualdad efectiva, justicia fiscal y salarios y pensiones dignas, además de mantener viva la memoria histórica del movimiento obrero gallego.