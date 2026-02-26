Instante de la concentración.

Instante de la concentración. Cedida.

Ferrolterra

Ferrol se vuelca con Polo, el bombero herido tras el incendio de Recimil y que perdió una pierna

Una concentración en la plaza de Armas reunió esta tarde a compañeros y vecinos tras el fuego que dejó a un fallecido y tres heridos, uno de ellos el profesional

La plaza de Armas de Ferrol se llenó esta tarde de aplausos, abrazos y mensajes de apoyo a Polo, el bombero herido en el grave incendio registrado esta semana en el barrio de Recimil.

Incendio en Ferrol

La movilización, convocada por sus propios compañeros, se convirtió en una emotiva muestra de unidad y respaldo ciudadano tras un suceso que ha conmocionado a la ciudad.

El fuego, declarado en una vivienda del barrio, causó un fallecido, un adulto herido, un menor con pronóstico reservado y un bombero que resultó gravemente herido, hasta el punto de que los médicos tuvieron que amputarle una pierna.

Efectivos del parque ferrolano, familiares, amigos y numerosos vecinos se congregaron en el centro de la ciudad bajo el lema "Todos somos Polo", en referencia al compañero afectado.

La concentración sirvió para trasladarle ánimo y fuerza en su recuperación, así como para reivindicar mejores condiciones para el cuerpo. Permanece aún ingresado en el CHUAC.