Ferrol se vuelca con Polo, el bombero herido tras el incendio de Recimil y que perdió una pierna
Una concentración en la plaza de Armas reunió esta tarde a compañeros y vecinos tras el fuego que dejó a un fallecido y tres heridos, uno de ellos el profesional
La plaza de Armas de Ferrol se llenó esta tarde de aplausos, abrazos y mensajes de apoyo a Polo, el bombero herido en el grave incendio registrado esta semana en el barrio de Recimil.
La movilización, convocada por sus propios compañeros, se convirtió en una emotiva muestra de unidad y respaldo ciudadano tras un suceso que ha conmocionado a la ciudad.
El fuego, declarado en una vivienda del barrio, causó un fallecido, un adulto herido, un menor con pronóstico reservado y un bombero que resultó gravemente herido, hasta el punto de que los médicos tuvieron que amputarle una pierna.
Efectivos del parque ferrolano, familiares, amigos y numerosos vecinos se congregaron en el centro de la ciudad bajo el lema "Todos somos Polo", en referencia al compañero afectado.
La concentración sirvió para trasladarle ánimo y fuerza en su recuperación, así como para reivindicar mejores condiciones para el cuerpo. Permanece aún ingresado en el CHUAC.