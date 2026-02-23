Transportes transfiere al Concello de Ferrol dos tramos de las carreteras FE-13 y FE-14

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha formalizado la cesión al Concello de Ferrol de la titularidad de dos tramos de las carreteras FE-13 y FE-14, en la provincia de A Coruña.

En concreto, el traspaso afecta al tramo de la FE-13 comprendido entre los kilómetros 0 y 2,08, y al de la FE-14 entre los kilómetros 1,12 y 2,05. La longitud conjunta de ambos segmentos alcanza los 3.010 metros, con una superficie estimada de 144.563 metros cuadrados.

A partir de ahora, el Concello de Ferrol asume la titularidad de estos tramos, junto con todos sus elementos auxiliares y equipamientos asociados, y será el responsable de su conservación, mantenimiento y gestión.

La transferencia no implica la cesión de recursos económicos ni genera obligaciones financieras para la Administración General del Estado.