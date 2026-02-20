El bombero de Ferrol al que le amputaron la pierna tras un incendio pasa a planta del CHUAC

Tres de los cuatro heridos en el incendio producido ayer en el barrio de Recimil, en Ferrol, siguen ingresados en unidades de cuidados especiales del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) debido a la gravedad de sus lesiones. El bombero al que tuvieron que amputarle la pierna, por otro lado, ha pasado a planta.

El incendio se produjo durante la madrugada del jueves en la calle Álvarez de Soutomaior, a la altura del número 7. El fuego calcinó por completo una habitación, aunque toda la vivienda resultó afectada por el humo. Los daños alcanzaron también a la vivienda colindante.

Como consecuencia de las llamas y el humo, cuatro personas resultaron heridas, dos de las cuales están en la Unidad de Quemados del CHUAC. Una es una mujer de 24 años con quemaduras de segundo grado que afectan al 5% de su cuerpo, localizadas principalmente en manos y pies. La joven padece un cuadro de intoxicación por inhalación de humo y su pronóstico es grave.

El varón de 19 años está ingresado también con pronóstico grave debido a una intoxicación por inhalación de humo. La mayor preocupación se centra en el menor de 3 años, que continúa bajo vigilancia constante en la UCI pediátrica. El equipo médico mantiene para él un pronóstico reservado por el momento.

El bombero de 49 años, por otro lado, ha experimentado una evolución favorable en las últimas horas. Así, los facultativos han autorizado su traslado a planta, donde continuará con su recuperación fuera de las unidades de críticos, tras tener que amputarle una de sus extremidades inferiores.

El Concello de Ferrol ha asegurado que el profesional tendrá "garantizada la adaptación del puesto" una vez se pueda reincorporar, mientras que la CIG ha anunciado medidas legales y una petición de responsabilidades políticas al más alto nivel.

El sindicato ha exigido la dimisión inmediata del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, las concejalas responsables de Recursos Humanos y de Seguridad, el coordinador general y el jefe del servicio de bomberos, como personal directivo responsable.