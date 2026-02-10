Toma posesión Cristina Ochoa como nueva comisaria jefa de Ferrol-Narón

Imagen de la toma de posesión. Subdelegación del Gobierno en A Coruña.

La Policía Nacional ha celebrado este martes el acto de toma de posesión de Cristina Ochoa Nalda como nueva jefa de la Comisaría de Ferrol-Narón, en una ceremonia institucional desarrollada en el espacio municipal del antiguo Hospicio de Ferrol.

El acto estuvo presidido por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y contó con la presencia del jefe superior de Policía de Galicia, el comisario principal Pedro Pacheco, así como del comisario provincial de A Coruña, Carlos Gómez.

También asistieron la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el teniente de alcalde de Ferrol, Javier Pastor Díaz, entre otras autoridades civiles y policiales.

Durante su intervención, la nueva comisaria jefa quiso agradecer la colaboración diaria de las personas e instituciones con las que trabaja la Policía Nacional, subrayando el impacto real que esa cooperación tiene en el servicio que se presta a la ciudadanía.

Ochoa recalcó además la necesidad de combatir sin descanso la violencia contra las mujeres, así como la importancia de reforzar las estrategias operativas frente al cibercrimen, una amenaza creciente tanto para particulares como para empresas.

Procede de la comisaría de A Coruña

Cristina Ochoa cuenta con una amplia y reconocida trayectoria profesional dentro de la Policía Nacional. Ingresó en el cuerpo en 1998 como inspectora, teniendo como primer destino la Comisaría de Policía Nacional de La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, donde desarrolló su labor en los módulos integrales de proximidad, dentro de la Policía Judicial.

Desde 2003, ya en la Jefatura Superior de Policía de Galicia, ha desempeñado funciones en distintas áreas, pasando por la Comisaría de Distrito Sur y asumiendo responsabilidades como jefa de grupo, inspectora jefa y jefa operativa, además de trabajar en el área de Policía Científica y en la Brigada de Seguridad Ciudadana.

Tras su ascenso a comisaria, ejercía en A Coruña como jefa de la Brigada de Extranjería y Fronteras, antes de asumir ahora la jefatura de Ferrol-Narón.