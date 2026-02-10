El experto en contrainteligencia y exmiembro del CNI Jorge Gómez dará una charla en Ferrol

Jorge Gómez, experto en contrainteligencia, seguridad y defensa y exmiembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro Superior de Información de Defensa (CESID) impartirá un seminario el próximo viernes 13 en Ferrol. Será en el salón de grados de la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial desde las 10:00 horas.

Invitado por el alumnado del grado en Relacións Internacionais, el experto llevará a cabo la conferencia 'O poder do relato. Tecnoloxía e Intelixencia Humint ao servizo da desinformación'. En ella abordará los nuevos modelos de conflicto y la Gray Zone. También llevará a cabo un taller sobre negociación bajo presión.

Gómez, natural de Redondela, es un oficial de la Armada en la reserva especializado en submarinos y con experiencia en el CNI. Desde el 2018 preside la compañía de inteligencia privada High Strategies Intelligence y es miembro del consejo asesor del Instituto Mesias - Inteligencia de Marca España en los campos de Inteligencia y Ciberseguridad, además de ser consultor privado. También es autor del libro Los secretos de la Contrainteligencia.

El seminario está dirigido al alumnado de Relacións Internacionais, a toda la comunidad universitaria y al público general interesado en asistir.