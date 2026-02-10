Calendario laboral de Narón 2026: días festivos y puentes

Este es el calendario laboral del ayuntamiento de Narón (A Coruña) tras la publicación de los festivos en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Con esta configuración de festivos podrás planear unas mini vacaciones para desconectar y relajarte.

En este artículo de Quincemil te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en el municipio de Narón durante todo el año 2026, así como posibles puentes.

Festivos locales de Narón 2026

El municipio ha escogido diferentes festivos locales para el 2026 que en el año anterior, dado que San Juan este año es festivo autonómico. Así, celebrará el Martes de Carnaval y el día de Narón.

Martes de Carnaval : 17 de febrero

: 17 de febrero Día de Narón: 23 de noviembre, lunes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes en Narón en 2026

Con este calendario de festivos, y sabiendo que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Narón en 2026:

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del día de Reyes : el martes 6 es festivo

: el martes 6 es festivo Posible puente de Carnaval : el martes 17 es festivo

: el martes 17 es festivo Posible puente de San José : el 19 de marzo cae a jueves

Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Puente del día de Narón : el 23 de noviembre es lunes

: el 23 de noviembre es lunes Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Algunos festivos de la comarca de Ferrol en 2026

Estos son los festivos en 2026 de algunos ayuntamientos de la comarca de Ferrol.