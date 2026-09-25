Rueda anima a visitar Galicia durante el Xacobeo 2027: "Afrontamos el mejor momento"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante el acto. Xunta de Galicia.

Galicia ya prepara la llegada del Xacobeo 2027 y la Xunta quiere aprovechar la celebración del próximo Año Santo para reforzar la imagen de la comunidad como destino turístico. El presidente autonómico, Alfonso Rueda, presentó este viernes en Madrid la nueva campaña institucional para promocionar el evento y animó a visitar Galicia durante un año que considera una "oportunidad histórica".

Durante el acto, Rueda destacó algunos de los principales atractivos de la comunidad, desde sus paisajes y patrimonio hasta el Camino de Santiago, la gastronomía y la hospitalidad. El presidente gallego defendió que Galicia afronta el próximo Xacobeo en un momento especialmente positivo y señaló que la llegada de peregrinos continúa creciendo a menos de 100 días del inicio del Año Santo.

Según los datos aportados por la Xunta, más de 467.000 peregrinos han recogido ya la Compostela en Galicia en lo que va de año, un 7% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. La cifra podría ser, sin embargo, considerablemente superior, ya que los sensores instalados a lo largo de las diferentes rutas del Camino apuntan a una afluencia aproximada de 730.000 caminantes. La diferencia se debe a que no todas las personas que realizan alguna de las rutas recogen posteriormente la acreditación.

Una programación cultural y musical para el Xacobeo

La Xunta trabaja ya en los preparativos del Año Santo, que comenzará en menos de 100 días. Entre las actuaciones previstas se encuentra una amplia programación cultural y musical, además de diferentes trabajos de acondicionamiento de los Caminos de Santiago y de sus entornos.

El objetivo, según explicó Rueda, es aprovechar el Xacobeo como escaparate para promocionar Galicia y reforzar su posición como destino turístico. La campaña presentada este viernes pretende precisamente vincular la celebración del Año Santo con el concepto de "Galicia Calidade".

La iniciativa gira en torno a la idea del "mejor momento", tanto para Galicia como para quienes decidan conocer la comunidad durante 2027. La Xunta plantea el próximo Xacobeo como una ocasión especial para descubrir el territorio y vivir diferentes experiencias vinculadas a sus paisajes, cultura, gastronomía y patrimonio.

Iñigo Quintero y Besmaya ponen música a la campaña

La campaña tendrá presencia en televisión, radio, prensa, medios digitales y soportes exteriores. Su banda sonora será la canción "El tiempo que paso contigo", interpretada por el artista gallego Iñigo Quintero junto al dúo Besmaya.

La presentación en Madrid se completó además con dos actuaciones musicales en la Puerta del Sol a cargo de Iñigo Quintero y Baiuca, dos artistas vinculados a la escena musical gallega contemporánea.

En el acto participaron también el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román.