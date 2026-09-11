Galicia tendrá vuelos chárter a Montenegro, Chequia y Eslovenia en 2027

El año que viene verá la llegada de nuevos paquetes turísticos a Galicia con despegue desde uno de los tres aeropuertos gallegos. En las últimas horas se han confirmado algunos de los vuelos chárter que partirán de los aeropuertos de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo en fechas como Semana Santa o diferentes semanas del verano. Estos vuelos formarán parte de paquetes turísticos de turoperadores que serán comercializados por las agencias de viajes en las próximas semanas.

En Semana Santa, del 24 al 28 de marzo, A Coruña contará con un vuelo a Eslovenia, mientras que en Vigo habrá uno hacia Praga, la capital de la República Checa.

Montenegro desde los tres aeropuertos

La otra gran novedad confirmada en las últimas horas es Montenegro, ya que los aeropuertos de A Coruña, Santiago y Vigo contarán con sendos vuelos al aeropuerto de Tivat, situado en la costa de este país balcánico y que da servicio a localidades como Budva, Kotor o la propia Tivat que le da nombre.

El vuelo de Vigo despegará el 6 de julio, el de A Coruña el 10 de agosto y el de Santiago el 14 de septiembre, por lo que habrá tres expediciones a la idílica costa montenegrina, todas con salida en martes y separadas cinco semanas entre sí.

Estos vuelos directos estarán combinados con paquetes turísticos con diferentes opciones en los países de destino. La noticia ha sido muy bien recibida por el sector de las agencias de viajes en Galicia. El vicepresidente de AGAVI y CEO de Viajes Embajador, Óscar Regal, destaca que es muy positivo que se siga apostando por los aeropuertos gallegos "sin ningún tipo de ayuda ni financiación por parte de nadie", demostrando la alta demanda que hay entre la población gallega por este tipo de experiencias.