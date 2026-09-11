¿Supone un problema para los vecinos de Santiago de Compostela la peregrinación a caballo?

La imagen de varios caballos atados a la balaustrada de Concheiros llamó esta semana la atención de los transeúntes en Santiago de Compostela. Una foto, sin embargo, que no por ser poco habitual es insólita: los vecinos del barrio recuerdan que este verano otros equinos peregrinaron hasta la capital gallega.

Más de 423.000 peregrinos llegaron a Santiago en lo que va de año, la mayor parte de ellos (42,8%) a través del Camino Francés. Un porcentaje similar (41,3%) eran españoles, mientras que el motivo religioso (44,6%) sigue siendo el más habitual para iniciar una de las rutas que llevan a Compostela.

Estos son los datos de la Oficina del Peregrino, que recoge día a día las estadísticas de los caminantes.

Los vecinos vieron en los últimos días la llegada de varios caballos a la ciudad. No es la primera vez que pasa, ya que el Camino de Santiago a caballo está reconocido e incluso hay asociaciones que colaboran en la organización de este tipo de viajes.

Las recomendaciones para hacer el Camino de Santiago a caballo comienzan por elegir la ruta que mejor se adapte a lo que se busca: el Camino Francés y el Camino Portugués tienen más servicios.

Las pernoctaciones, por otro lado, deben tener siempre en cuenta el descanso y la alimentación del animal y es mejor hacerlo en otoño o primavera, para evitar el calor o el frío en exceso.

Los requisitos para obtener la Compostela son los mismos que para una persona que vaya a pie: recorrer un mínimo 100 kilómetros de cualquier ruta y que al menos la última etapa llegue a Santiago.

Pequeñas molestias

"Non é infrecuente que haxa visitas a cabalo na cidade, o cal é totalmente lícito e parécenos ben. Pero sí que é certo que teñen unhas medidas de acceso, saída etc que teñen que cumprir", recuerda la presidenta de la Asociación de San Pedro - A Xuntanza, Montse Vilar.

Las personas que lleguen a la capital gallega a caballo, de hecho, tienen un horario establecido para poder acceder a la praza do Obradoiro y es necesario pedir permiso. Una medida que favorece la convivencia con los vecinos, que no se muestran contrarios a este acceso más allá de alguna molestia ocasional que puedan ocasionar.

"Os cabalos en sí mesmos non teñen incidencia na vida cotiá, pero como son animais defecan e fan pis e non só deixan parte sucia senón que na zona da balaustrada sigue habendo regueiros marcados polos oríns e mantense o cheiro varios días. Quizáis isto sexa o máis conflitivo", explica la representante vecinal.

La imagen de los caballos en la balaustrada de Concheiros fue compartida en redes sociales, donde un usuario afirmó: "Xa que os negocios tradicionais van pechando igual temos que ir pensando en montar uns establos en Concheiros, por adaptarnos ós novos tempos".