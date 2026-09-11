Caballos esta semana en Santiago.

Caballos esta semana en Santiago. Cedida

Ofrecido por:

Turismo

¿Supone un problema para los vecinos de Santiago de Compostela la peregrinación a caballo?

Es poco frecuente que los peregrinos elijan llegar a la praza do Obradoiro con su equino, aunque es posible

Te puede interesar: 70 personas peregrinan a Santiago para visibilizar la ELA: "Seguiremos hasta que el cuerpo aguante"

Publicada
Síguenos

La imagen de varios caballos atados a la balaustrada de Concheiros llamó esta semana la atención de los transeúntes en Santiago de Compostela. Una foto, sin embargo, que no por ser poco habitual es insólita: los vecinos del barrio recuerdan que este verano otros equinos peregrinaron hasta la capital gallega.

Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela para pasarlo en grande

Más de 423.000 peregrinos llegaron a Santiago en lo que va de año, la mayor parte de ellos (42,8%) a través del Camino Francés. Un porcentaje similar (41,3%) eran españoles, mientras que el motivo religioso (44,6%) sigue siendo el más habitual para iniciar una de las rutas que llevan a Compostela.

Estos son los datos de la Oficina del Peregrino, que recoge día a día las estadísticas de los caminantes.

Los vecinos vieron en los últimos días la llegada de varios caballos a la ciudad. No es la primera vez que pasa, ya que el Camino de Santiago a caballo está reconocido e incluso hay asociaciones que colaboran en la organización de este tipo de viajes.

Las recomendaciones para hacer el Camino de Santiago a caballo comienzan por elegir la ruta que mejor se adapte a lo que se busca: el Camino Francés y el Camino Portugués tienen más servicios.

Las pernoctaciones, por otro lado, deben tener siempre en cuenta el descanso y la alimentación del animal y es mejor hacerlo en otoño o primavera, para evitar el calor o el frío en exceso.

Los requisitos para obtener la Compostela son los mismos que para una persona que vaya a pie: recorrer un mínimo 100 kilómetros de cualquier ruta y que al menos la última etapa llegue a Santiago.

Pequeñas molestias

"Non é infrecuente que haxa visitas a cabalo na cidade, o cal é totalmente lícito e parécenos ben. Pero sí que é certo que teñen unhas medidas de acceso, saída etc que teñen que cumprir", recuerda la presidenta de la Asociación de San Pedro - A Xuntanza, Montse Vilar.

Las personas que lleguen a la capital gallega a caballo, de hecho, tienen un horario establecido para poder acceder a la praza do Obradoiro y es necesario pedir permiso. Una medida que favorece la convivencia con los vecinos, que no se muestran contrarios a este acceso más allá de alguna molestia ocasional que puedan ocasionar.

"Os cabalos en sí mesmos non teñen incidencia na vida cotiá, pero como son animais defecan e fan pis e non só deixan parte sucia senón que na zona da balaustrada sigue habendo regueiros marcados polos oríns e mantense o cheiro varios días. Quizáis isto sexa o máis conflitivo", explica la representante vecinal.

La imagen de los caballos en la balaustrada de Concheiros fue compartida en redes sociales, donde un usuario afirmó: "Xa que os negocios tradicionais van pechando igual temos que ir pensando en montar uns establos en Concheiros, por adaptarnos ós novos tempos".