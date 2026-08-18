Fly2Galicia no descarta seguir creciendo en Galicia con dos bases en Vigo y A Coruña

El aterrizaje de Fly2Galicia está generando muchas expectativas en Galicia. La empresa anunció el pasado domingo que operaría ocho rutas desde Santiago de Compostela a partir de diciembre, y que hoy martes pondría a la venta los billetes a través de su página web. A la espera de que abra la venta, el responsable de la compañía, Gueorgui Iavorov Popov, explicó que no descarta añadir bases en Vigo y A Coruña.

Así lo aseguró esta mañana Gueorgui Iavorov Popov en una entrevista en Hoy por Hoy Santiago, de la Cadena Ser, en la que también afirmó que en abril basará un segundo avión en Lavacolla para ofrecer más rutas. Y es que según el responsable de la compañía, el objetivo es favorecer una mejor movilidad tanto de residentes como de visitantes.

"Fly2Galicia nace desde cero, pero es el resultado de más de diez años de experiencia en proyectos vinculados a la aviación, el turismo y el transporte. Es una iniciativa diferente y más ambiciosa", aseguró Gueorgui Iavorov Popov, que no descarta ampliar su pegada en la comunidad gallega con sendas bases en los aeropuertos de A Coruña y Vigo.

La aerolínea, en todo caso, prevé abrir este martes la venta de billetes a través de su página web. La expectación es máxima entre los ciudadanos, que esperan conocer en las próximas horas qué días y en qué horarios se podrá volar a los destinos ofertados por Fly2Galicia: Bruselas, Praga, Múnich, Venecia, Milán, Zaragoza, Granada y Alicante.

El "importante" paso de abrir la venta de billetes, según el responsable del proyecto, llega tras "un proceso complicado" con varias reuniones para definir las rutas más adecuadas para comenzar a operar.

Una de las tomas de contacto previas fue con la Xunta y otra, con el Concello de Santiago. Ambas administraciones participaron a finales de julio en la presentación de las conexiones que Wizz Air ofertará desde Santiago, un acto que no se ha repetido en el caso de Fly2Galicia.

La compañía, con sede en el Centro de negocios Coworking Santiago Campus Stellae (praza da Quintana, 3), tiene un capital social de 1 euro y Gueorgui Iavorov Popov aparece como su único administrador. La firma, en todo caso, aparece como "agencia de viaje", según indican webs con información empresarial.

Reacciones institucionales

La Xunta ha reconocido que mantuvo contactos con los responsables de la nueva compañía en los últimos meses, pero se desvincula de los anuncios. Así, fuentes de la Consellería de Presidencia señalan que los contactos que hubo forman parte de la ronda que la entidad tuvo con varias instituciones.

Fuentes del concello de Santiago, por su parte, indican que en su caso también mantuvieron contactos con Fly2Galicia en los últimos meses, "axudando" a que el proyecto salga adelante. "De consolidarse, é unha moi boa oportunidade para Compostela e para todo o país", añaden.

"Ademais, é un proxecto que tamén é indicativo do atractivo de Compostela no mercado internacional e posiciona o Rosalía de Castro como o aeroporto de referencia no conxunto do país", señalan las mismas fuentes, que explican que su relación con las aerolíneas se guía por la confidencialidad y que depende de las propias empresas hacer los anuncios.

La llegada de la empresa a Santiago ha generado dudas en A Coruña. El concejal de Turismo, Gonzalo Castro, señaló ayer lunes que desconoce cuál es "la dimensión" y "el planteamiento" de Fly2Galicia. Castro definió Fly2Galicia como "una compañía aérea no al uso", una "apuesta arriesgada y de corto plazo", y dudó de su "recorrido".

El anuncio también ha intrigado a actores locales del sector turístico. Fuentes de las agencias de viajes y de la plataforma de expertos en Alvedro Vuela Más Alto señalan que apenas conocen esta compañía y expresan que hay que recibirla con "cautela".