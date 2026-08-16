Fly2Galicia aterriza en Santiago: ocho nuevas rutas desde diciembre y vuelos desde 19 euros

Una nueva aerolínea comenzará a operar desde Galicia antes de que termine el año. Fly2Galicia estrenará el próximo 1 de diciembre su base en Santiago de Compostela, desde la que ofrecerá conexiones con ocho destinos y un total de 17 frecuencias semanales.

La compañía ha dado a conocer este domingo las primeras rutas que formarán parte de su oferta. La mayoría serán internacionales, con vuelos a Bruselas, Praga, Múnich, Venecia y Milán, mientras que dentro de España conectará Santiago con Zaragoza, Alicante y Granada.

El estreno de las operaciones tendrá lugar el mismo 1 de diciembre con un vuelo entre Santiago y Zaragoza. Para esa jornada están previstas también otras dos conexiones internacionales, aunque la aerolínea todavía no ha desvelado cuáles serán. El resto de las rutas se incorporarán progresivamente durante esa primera semana.

Billetes a partir de 19 euros

Los viajeros podrán comenzar a comprar los billetes a partir del próximo martes 18 de agosto, cuando Fly2Galicia tiene previsto activar su página web de reservas. Será entonces cuando se conozcan los horarios y la distribución concreta de las 17 frecuencias semanales.

La compañía sí ha adelantado ya los precios de salida de sus diferentes rutas. Los vuelos nacionales a Zaragoza, Alicante y Granada partirán de los 19 euros, mientras que será posible viajar a Milán y Bruselas desde 39 euros. Para Múnich, Praga y Venecia, las tarifas comenzarán en 49 euros.

Otro de los aspectos anunciados por la nueva aerolínea tiene que ver con el equipaje. Fly2Galicia asegura que incluso su tarifa más económica permitirá viajar con dos piezas de mano: una maleta de cabina de hasta ocho kilos y un artículo personal.