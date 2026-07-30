Wizz Air anuncia vuelos entre Santiago y Roma y Varsovia en pleno conflicto por la coordinación aeroportuaria

Wizz Air lanzará entre noviembre de este año y febrero de 2027 un total de 10 nuevas rutas desde Santiago de Compostela. Ocho de ellas operarán en territorio nacional, mientras que otras dos, a Varsovia y Roma, conectarán la capital gallega con dos destinos internacionales. El anuncio se produce en pleno debate por la coordinación aeroportuaria en Galicia.

La compañía ha informado sobre su plan de futuro en la capital gallega este jueves en una rueda de prensa en el Pazo de Raxoi en la que han estado presentes tanto la alcaldesa, Goretti Sanmartín, como la concejala de Turismo, Míriam Louzao, y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

Una de las principales novedades es la apertura de dos conexiones internacionales. Así, será posible volar desde el aeropuerto de Rosalía de Castro hasta Polonia e Italia con las siguientes rutas:

Varsovia Modlin , los martes y sábados desde el 1 de diciembre de 2026

, los martes y sábados desde el 1 de diciembre de 2026 Roma Fiumicino, los lunes y viernes desde el 14 de diciembre de 2026

Las nuevas rutas nacionales comenzarán a operar en febrero de 2027. La empresa ha concretado tanto los destinos como la frecuencia en la que habrá vuelos:

Bilbao , los lunes, miércoles, viernes y domingo desde noviembre de 2026

, los lunes, miércoles, viernes y domingo desde noviembre de 2026 Valencia , los lunes, miércoles, viernes y domingo desde noviembre de 2026

, los lunes, miércoles, viernes y domingo desde noviembre de 2026 Madrid , a donde operará los martes, jueves y sábado desde noviembre de 2026

, a donde operará los martes, jueves y sábado desde noviembre de 2026 Málaga , con frecuencia diaria desde el 1 de febrero de 2027

, con frecuencia diaria desde el 1 de febrero de 2027 Tenerife Norte , con vuelos los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo desde el 1 de febrero de 2027

, con vuelos los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo desde el 1 de febrero de 2027 Gran Canaria , los lunes, miércoles, viernes y domingo desde el 1 de febrero de 2027

, los lunes, miércoles, viernes y domingo desde el 1 de febrero de 2027 Fuerteventura , con conexión los martes y sábado desde el 2 de febrero de 2027

, con conexión los martes y sábado desde el 2 de febrero de 2027 Zaragoza, a donde se podrá volar los martes, jueves y sábado desde el 2 de febrero de 2027

Los billetes para las rutas ya se pueden adquirir desde 14,99 euros. La empresa prevé poner a la venta 900.000 asientos entre octubre de 2026 y octubre de 2027.

La compañía, por otro lado, ha anunciado que inaugurará una base en el aeródromo compostelano el 1 de febrero de 2027 con un avión A321neo de última generación. El plan de Wizz Air para Santiago de Compostela permitirá crear 40 nuevos puestos de trabajo directos en la base, así como 1.500 puestos indirectos.

"La apertura de nuestra nueva base en Santiago marca otro importante hito en la expansión de Wizz Air en España, tras la puesta en marcha de nuestras dos primeras bases españolas en Madrid y Valencia a principios de este mes", explicó el responsable de Red de la compañía, Samuel Ferrera.

El representante de Wizz Air indicó que el anuncio forma parte de su "ambicioso plan de crecimiento" a cinco años en el país, con el que aspiran "a ampliar significativamente nuestra presencia y conectividad".

Diego Calvo, por su parte, agradeció a la compañía su apuesta, "importante" no solo para Santiago sino para toda Galicia. El conselleiro de Presidencia agradeció además la colaboración institucional, comprometiendo todo el apoyo del Gobierno autonómico para "consolidar" esta tendencia.

Goretti Sanmartín, por su parte, señaló que este es un día "muy feliz", fruto de un "intenso" trabajo. La alcaldesa ha destacado la importancia de la ruta italiana, dado que el mercado de la 'bota' es el segundo en importancia a nivel turístico para Santiago, por detrás de EEUU. Precisamente, la capital gallega está conectada desde mayo con Nueva York.

El director de Datos y Mercado Aeronáutico de Aena, Ignacio Biosca, destacó por último que el incremento de la conectividad que suponen tanto la nueva base como las rutas va a tener una repercusión muy positiva en la economía de Santiago y Galicia y puso en valor el trabajo que se realiza en el marco del comité de coordinación aeroportuaria.

Coordinación aeroportuaria

La presentación de Wizz Air en Santiago se produce en pleno debate de coordinación aeroportuaria entre los tres aeródromos de Galicia. Las ciudades piden a la Xunta que tome las riendas para mejorar las oportunidades de los tres aeropuertos gallegos, de cara a que la oferta responda a las necesidades de los usuarios.

Esto permitiría, además, diseñar un mapa de rutas aéreas coherente y coordinado a nivel gallego, de cara a evitar que se repitan conexiones o que estas no tengan el éxito esperado en cuanto a pasajeros. Una posibilidad lejos de fraguarse mientras cada ciudad gestiona sus rutas.

Vinculado con esto, el PSOE y el BNG sacaron adelante en el Pleno de A Coruña, con el rechazo del PP, una moción popular enmendada con añadidos de ambas fuerzas políticas que instan a la Xunta a reclamar al Gobierno de España la transferencia de las competencias en materia de coordinación aeroportuaria en Galicia. Fue el pasado 2 de julio.

La noticia de la capital de Galicia llega, además, solo una semana después de que A Coruña diera a conocer el convenio que ha firmado con Inditex para impulsar el aeropuerto de Alvedro. El ayuntamiento herculino, a través del Consorcio de Turismo, aprobó el viernes pasado un convenio de colaboración con la multinacional textil para potenciar la promoción turística, cultural y económica de la ciudad.

En este contexto, la ciudad herculina sacará a concurso los contratos para que compañías aéreas operen rutas internacionales que refuercen la conectividad del aeropuerto de Alvedro con el extranjero. La previsión del concello de A Coruña es que los pliegos se aprueben "en los próximos meses" en otra junta de gobierno de Turismo.

La junta de gobierno del Consorcio también aprobó el pasado 24 de julio la licitación de un nuevo contrato para los destinos nacionales de Alicante, Valencia, Málaga, Bilbao y Sevilla, rutas que el Concello considera "estratégicas para la ciudad por su potencial turístico, económico y de negocio".

Precisamente, tras conocerse esta noticia, la concejala de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, apeló a la coordinación aeroportuaria para evitar duplicar rutas aéreas en Galicia: "Fai falta unha visión estratéxica, unha visión de país e unha coordinación aeroportuaria de país para que non suceda isto: que se vaian a duplicar rutas existentes, todas as rutas que anuncia A Coruña que vai licitar xa as temos no aeroporto Rosalía de Castro, algunha incluso duplicada".

"Era mellor ir a outros destinos para poder ter unha mellor conectividade global dentro do país, de Galicia", insistió Míriam Louzao, que pidió una vez más a la Xunta que asuma la coordinación entre los tres aeropuertos gallegos "cunha visión estratéxica e cunha visión responsable para que non sucedan cousas coma esta".

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, insistió ayer en pedir a la Xunta y a la Deputación de Pontevedra que financien los servicios. El primer edil vigués pide para el aeropuerto olívico conexiones con Londres, París, Barcelona (refuerzo), Bilbao, Sevilla, y Valencia.

Precisamente, el pasado 9 de junio Caballero cargó contra la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra por rechazar, según aseguró, financiar una futura conexión aérea entre Vigo y Londres que estaría estudiando operar Wizz Air. "Las compañías no vuelan a los aeropuertos si no se les paga", indicó el alcalde de Vigo.

Caballero criticó a este respecto que el Gobierno gallego destine recursos para incentivar conexiones aéreas en otros aeropuertos de la comunidad y señaló que la Xunta dedica "13 millones de euros a potenciar vuelos en Galicia", aunque "a Vigo no llega ni un céntimo".