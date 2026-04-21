Hosteleros de Santiago, sobre el aeropuerto: "Su deterioro afecta al conjunto del destino Galicia"

Quedan menos de 48 horas para el cierre del aeropuerto de Santiago durante 35 días, un periodo en el que se regenerará la pista antes de su apertura el 27 de mayo. Unas obras que coinciden con la planificación de la estrategia aeroportuaria de Galicia, que ha generado un amplio debate entre municipios, Xunta, Aena y otros actores involucrados.

Uno de ellos es la Unión Hotelera Compostela (UHC), que se reunió para evaluar las medidas propuestas por la Xunta en materia de política aeroportuaria. Con "una profunda preocupación" por la pérdida del tráfico comercial en el aeródromo, los hosteleros piden que Santiago sea un pilar central de esta estrategia.

"El aeropuerto compostelano es una infraestructura clave para el desarrollo turístico y económico de Galicia, y su deterioro afecta al conjunto del destino Galicia, no solo a una ciudad", señalan fuentes de UHC en un comunicado, en el que defienden que el aeródromo debe consolidarse como aeropuerto de Galicia.

La propuesta del Gobierno gallego, consideran los hosteleros, es "poco valiente y claramente insuficiente, al no abordar el problema de fondo y optar por posponer decisiones estructurales" y defienden que responde a la necesidad de "evitar tensiones territoriales a corto plazo" más que a "construir una solución sólida y eficaz" para Galicia.

La UHC lamenta que en Santiago "no existe un plan estratégico de turismo vigente desde 2022, tras la finalización del anterior (2017-2022), en un contexto marcado por la pandemia": "Será cuatro años después, y solo tras la pérdida de la base de Ryanair, cuando se inicie la definición de un nuevo plan, evidenciando la ausencia de una hoja de ruta y de alternativas ante escenarios adversos".

"A este escenario se suma un contexto cada vez más exigente para la demanda, marcado por una mayor carga impositiva sobre los turistas y por la proliferación de mensajes poco favorables hacia la oportunidad que supone el turismo, factores que en conjunto afectan a la competitividad del destino y refuerzan la necesidad de una estrategia clara, coherente y sostenida en el tiempo", añaden los hosteleros.

La asociación considera que la salida de Ryanair no es el único origen del problema sino el elemento que ha puesto de manifiesto "una debilidad estructural, que es la falta de estrategia". Todo ello sumado a "una evidente falta de comunicación y coordinación entre administraciones autonómica y local", dificultando la toma de decisiones en un escenario "de incertidumbre permanente".

¿Por qué debe tener un papel central?

La UHC defiende que el aeropuerto de Santiago debe tener "un papel central dentro de un modelo aeroportuario gallego ordenado y eficiente", en base a criterios objetivos, técnicos y estratégicos como su ubicación central, ya que está a menos de una hora de las principales ciudades, y sus condiciones operativas.

"Se evitaría así el riesgo de una dispersión de rutas y recursos, evidenciando la necesidad de una mayor coordinación y planificación", señalan desde la asociación, que defienden que es el aeródromo "mejor preparado desde el punto de vista técnico, con mayor longitud de pista, capacidad para aeronaves de gran tamaño, operatividad nocturna, mayor superficie terminal, más puertas de embarque y menor índice de desvíos".

Los hosteleros insisten en que su planteamiento no busca la confrontación territorial, sino lograr una estructuración del sistema aeroportuario gallego "eficiente", en la que cada infraestructura cumpla un papel complementario dentro de una estrategia común: "El objetivo no es competir dentro de Galicia, sino competir mejor como destino único".

A este respecto, la UHC propone modelos como el de País Vasco, con una "jerarquía clara y una distribución de funciones que permite maximizar resultados": "En Euskadi, con tres aeropuertos gestionados por Aena, el tráfico se concentra en Bilbao-Loiu, con más de siete millones de pasajeros". El colectivo, además, considera imprescindible ampliar la visión estratégica e incorporar la cooperación con Oporto-Sá Carneiro.

"Esta situación agrava el contexto del sector turístico en Santiago, que acumula descensos continuados de ocupación desde octubre de 2025, con un impacto que trasciende lo local y afecta o afectará a la competitividad global del destino Galicia", señalan desde la UHC, que piden que se refuerce el posicionamiento turístico de Galicia en su conjunto.