Adiós a la conexión de Santiago con Sevilla y Valencia: Ryanair cancela este fin de semana ambas rutas

El Aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro cerró el mes de febrero registrando casi un 30% menos de viajeros que durante ese mismo mes de 2025. En total, 130.533 pasajeros pasaron por la terminal compostelana y en lo que va de año también se ha disminuido un 30% menos de pasajeros que en el mismo periodo del año anterior, 263.612 pasajeros se han contabilizado durante enero y febrero de 2026.

El aeropuerto de Lavacolla lleva meses encadenando descensos de pasajeros y de vuelos. En febrero hubo 1.030 movimientos de aeronaves, un 34% menos que en febrero de 2025. Una de las grandes causas de este descenso se debe a la huida de la compañía Ryanair del aeropuerto de la capital gallega.

La aerolínea irlandesa comenzaba sus recortes ya en el 2023, con la retirada de 13 rutas de casi una veintena de las que operaba en verano. A principios de 2025, Ryanair retiraba un avión de Lavacolla y reducía el tráfico un 28%, una situación que se agravaba aún más con el cierre de su base en el aeropuerto compostelano, una reducción de conexiones que respondía a un plan nacional para rebajar su capacidad de vuelo por el aumento de tasas aeroportuarias de Aena.

De esta manera, la operativa desde Santiago se reducía de manera drástica, con la pérdida de alrededor de 1,25 millones de plazas anuales y aproximadamente 9 rutas, nacionales e internacionales, como Milán, Bolonia o Madrid y Tenerife.

Este fin de semana, la compañía irlandesa realizará las últimas conexiones entre la capital gallega y los aeropuertos de Sevilla y Valencia. Hoy se realizará el último vuelo con la capital andaluza y el sábado será la última conexión con Valencia.

Mientras que para volar hasta Sevilla desde la capital gallega se podrá contar con la opción de los vuelos que ofrece la compañía Vueling, la situación con la ruta a Valencia es mucho más complicada, puesto que Lavacolla era la única ruta aérea entre Galicia y la Comunidad Valenciana.