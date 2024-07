Cómo preparar el examen de conducir en A Coruña: Algunos consejos de Tráfico

El verano es la época más habitual para prepararse el carné de conducir. El proceso es largo y no existe una fórmula mágica, ya que primero hay que aprobar un examen teórico para después poder examinarse del práctico, que pone a prueba las capacidades de los alumnos en la carretera, acompañados, por su puesto, de un profesor de la autoescuela y de un examinador de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Existen diferentes clases de permisos y licencias en función de la categoría y del vehículo (ciclomotores, motocicletas, automóviles, camiones, vehículos agrícolas…). Y es por este motivo que dependiendo del permiso o licencia de conducir que los alumnos quieran obtener, tendrán que superar distintos exámenes con un contenido específico.

Al hilo de este asunto, Tráfico recuerda que, además de los requisitos específicos de cada permiso, existen unos requisitos generales para todos los permisos. Estos son:

Residir en España

Tener la edad requerida para cada permiso o licencia. En el caso del permiso B, la edad mínima es de 18 años

No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores

No ser titular de un permiso de conducción expedido en otro Estado miembro de la Unión Europea

Ser declarado apto por la Jefatura Provincial de Tráfico en las pruebas teóricas y prácticas

Cómo preparar y aprobar el examen de conducir

Las autoescuelas son un pilar fundamental a la hora de preparar las pruebas teórica y práctica del carné de conducir, si bien en la página web de la Dirección General de Tráfico hay un apartado específico con test para aquellos usuarios que quieran preparase por libre la parte teórica o simplemente quieran refrescar conocimientos.

"Los test de exámenes que encontrarás tendrán el mismo formato que un examen real", explica Tráfico. "Hay test de exámenes para todo tipo de permisos. Tanto la prueba común para el permiso B, como específicas de licencias de vehículos agrícolas, personas de movilidad reducida y de permisos A1 y A2, AM, C, D, CE, DE y BE, también de mercancías peligrosas".

El examen teórico es tan importante como el práctico y, por tanto, requiere su tiempo de estudio. Para familiarizarse con el modelo de examen, es conveniente realizar muchos test de conducir, material que puede facilitar la autoescuela o la DGT, como ya hemos explicado.

En cuanto al examen práctico, el Real Automóvil Club de España (RACE) recomienda inspeccionar la zona del examen, además de prestar especial atención a las rotondas y carriles de aceleración, puesto que "es donde se acumulan más errores". Los nervios pueden jugar una mala pasada, pero también hay que prestar atención a la correcta colocación del asiento, así como de los espejos retrovisores.

Esto es lo que cuesta el carné de conducir

Aprobar el carné de conducir no es tan fácil como parece y, además, también cuesta dinero. Sin embargo, no hay un precio fijo, ya que depende del tiempo que el alumno tarde en aprobar el examen teórico y práctico, así como del número de clases que realice con el profesor en la carretera.

Además, otros costes a sumar son las tasas que aplica la Dirección General de Tráfico (DGT) para realizar los exámenes para la obtención del permiso de conducción. En 2024, el precio ronda los 95 euros. Pero no es el único coste a mayores, ya que el test psicotécnico, que también hay que superar, puede alcanzar los 40 euros.