Go! Electronic Festival proporcionará a Galicia un festival de música electrónica de ensueño

El mejor techno llega a Cerceda este 13 y 14 de septiembre para darle a Galicia un festival de música electrónica a la altura que se merece. Desde el pistoletazo de salida de O Son do Camiño, Galicia se llena de festivales pero ninguno de música electrónica con un cartel tan elevado como este. El Xardín Botánico & Aquapark de Cerceda ofrece un entorno único, natural, con buenas conexiones para toda Galicia por su estación de tren y por su historia.

El Aquapark de Cerceda ya tiene tradición y bagaje en este sentido ya que celebraron varias ediciones de los mejores festivales que se organizaron en Galicia, como Freshweekend o Freelive y este septiembre acoge al proyecto de Jorge Ratón Gallego: Go! Electronic Festival.

Esto nace de la necesidad de Jorge de crear una opción diferente con una manera e ideales diferentes a lo que suele haber en A Coruña. Hablando de festivales de música electrónica grandes para 5.000 personas en la provincia no hay muchas opciones y lo que Go! Electronic Festival quieren ofrecer es un evento fuera del ABC de los festivales que se diferencia en el cartel y en la oferta.

El promotor, tras de sus buenos resultados de su otro proyecto, Go!Events en la sala Pantalán después de la pandemia, pone en marcha este festival que ya tenía años pensado y le da a la gente lo que más quiere: las ganas de fiesta.

“Nos consideramos una promotora de música electrónica, no una promotora de ocio. La diferencia es que la de ocio solo piensa en vender tickets le da igual el resto y la de electrónica le da igual vender menos tickets, piensa en el cliente y en ofrecer un line up atractivo arriesgando con artistas que no están de moda pero no por ello son de menos calidad. Todos tenemos nuestro hueco en este mercado ya que hay demanda de ambos tipos de eventos”, asegura Jorge Ratón Gallego, el promotor de Go! Electronic Festival.

Con un cartel en el que nos encontramos con super-tops como son Ellen Allien, Luke Slater, Nastia, Rebekah y Helena Hauff, Jorge afirma que ha sido complicado alicatar un line-up de esta sobresaliente categoría en un festival de primera edición pero la trayectoria del promotor en un sector en el que lleva 18 años y el contacto con agencias de fuera de España le da la ventaja de proporcionarle A Coruña un festival de ensueño.

“Para nosotros lo más importante era hacer un line up atractivo desmarcándonos un poco del ABC de los festivales que prácticamente se repiten los mismos carteles una y otra vez. Queremos que se mezclen artistas más tops con artistas más novedosos y que no hayan estado nunca por nuestra tierra y eso siempre va a ser nuestra prioridad. También pensar en cada detalle para que nuestro público disfrute de la experiencia desde que entre hasta que se vaya”, sentencia el promotor.

El festival se va a desarrollar entre dos espacios: Xardín Botánico y Aquapark de Cerceda. El escenario principal será en el Xardín Botánico que abrirá el viernes desde las 18 pm hasta 8 am y será el día más hard. El sábado abrirán desde las 14 pm hasta las 8 am con cartel de música techno.

En el Aquapark se ubica el camping y también un espacio para sesiones en horario matinal donde los protagonistas principales serán los artistas locales y que son una pieza fundamental en los proyectos de Go! Events.

“Nuestra intención es asentarnos en Cerceda con un festival de electrónica anual y uno de música urbana a partir de 2025 pero la llave del cambio está en el público en el que confiamos 100%", finaliza Jorge.

Sobre Go! Events

La sede oficial de Go! Events es la Sala Pantalán en A Coruña, donde Jorge viene desarrollando eventos desde 2009. En dicho local celebraron dos tipos de eventos: uno nocturno con la marca de Go! Events, donde traen todos los meses artistas nacionales e internacionales acompañados por nuestros residentes. Y otro matinal con la marca de Circus Morning, que las celebran muy puntualmente en las fiestas de la ciudad.

“Estas son unas fiestas muy locas y únicas en nuestra provincia donde hacemos sold out siempre y donde los protagonistas son siempre artistas locales y nacionales. Además, como novedad, este año tenemos varias fiestas de presentación del festival que nos llevará por varias de las mejores salas nacionales y también internacionales como Aeden en Berlín o Ministerium Club en Lisboa”, asegura y concluye Jorge Ratón.