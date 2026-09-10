Venden una aldea con 7 edificaciones, una finca de 300.000 m2 y un lago de uso privado, muy bien comunicada

Muchas personas están hartas de vivir en la ciudad, ya sea por el ruido, el ritmo acelerado del día a día, la contaminación, el tráfico o la sensación de vivir solo con prisas. Por eso, cada vez son más quienes deciden dejar atrás la vida urbana y mudarse al rural, siempre que su trabajo se lo permita.

Si eres de esas personas privilegiadas que pueden permitirse dar el paso, quizá te interese saber que en Galicia existe la posibilidad de adquirir una aldea entera para ti. Hay varias opciones disponibles, algunas mejor conservadas que otras, pero todas con muchas posibilidades y, por lo general, acompañadas de grandes extensiones de terreno.

Aldea en pleno corazón de Galicia

En pleno corazón de Galicia, en la provincia de Lugo y próximo al Camino de Santiago, se ubica este increíble conjunto rural, una propiedad ideal para vivir e, incluso, para crear algún negocio. El conjunto combina a la perfección naturaleza, patrimonio y la posibilidad de desarrollar actividades económicas en el campo.

La finca cuenta con 30 hectáreas de extensión Aldeas Abandonadas

La finca cuenta con aproximadamente 30 hectáreas de terreno (300.000 m2), completamente vallada y dividida en diferentes parcelas, predominando las praderas. Entre estas se incluyen terrenos certificados en producción ecológica y una plantación de manzanos de sidra y mesa ecológicos.

No obstante, el mayor atractivo de esta propiedad es que cuenta con un lago de uso privado, algo que aporta un valor paisajístico increíble y, por qué no, múltiples posibilidades para desarrollar actividades vinculadas al turismo rural, el ocio y la naturaleza.

La propiedad dispone de un lago de uso privado Aldeas Abandonadas

El conjunto rural dispone de varias edificaciones. Entre ellas destaca un edificio recientemente reformado que alberga dos viviendas perfectas para entrar a vivir. Además, existe otra construcción pendiente de reforma, con posibilidades de desarrollar un proyecto de mayor envergadura, como un hotel rural o un restaurante, entre otras opciones.

También se incluye un alpendre y dos molinos junto al río que necesitan una pequeña reforma. Por si fuera poco, se incluyen unas cuadras recién construidas ideales para vacas y caballos, por lo que si tu sueño siempre fue tener animales, esta es tu oportunidad.

Interior de una de las viviendas del edificio recién reformado Aldeas Abandonadas

El anuncio de esta venta en Aldeas Abandonadas afirma que tiene "buenos accesos", cuenta "con todos los servicios" y está "bien comunicada". El conjunto rural partía de un precio de 1,3 millones de euros, pero actualmente se ha rebajado a 999.000 euros.

Así, tanto por su ubicación, sus dimensiones, el entorno que lo rodea y la combinación de edificaciones para vivir e invertir, sitúan a esta propiedad como una excelente oportunidad para todas aquellas personas interesadas en vivir en el rural gallego.