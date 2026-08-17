Venden un pazo de lujo del siglo XVIII: "Tiene 20 habitaciones, 9 baños y está distribuido en 4 viviendas independientes"

Exterior del Pazo de Ramirás, en el casco histórico de Santiago de Compostela. La vivienda de lujo en Galicia más visitada este verano, según Idealista Turismo Santiago y Turismo de Galicia

Donde anteriormente se ubicaba el Colegio de los Irlandeses se encuentra hoy el Pazo dos Ramirás, después de que José Varela Cadaval, Conde de Ramirás, construyera allí su casa-palacio en el siglo XIX. Actualmente, este histórico pazo se encuentra a la venta en 247 Real Estate, agencia inmobiliaria de lujo especializada en propiedades exclusivas.

El Pazo de Ramirás llama la atención, y mucho. De hecho, se ha convertido en la propiedad de Galicia más visitada este verano de 2026, según un reciente estudio de Idealista. El informe recoge las viviendas de más de un millón de euros que mayor interés han despertado entre sus usuarios durante los últimos meses.

A la venta por 3,5 millones de euros

Interior del Pazo de Ramirás 247 Real Estate

Hay viviendas que despiertan interés incluso cuando su precio queda muy lejos de las posibilidades de la mayoría. Para muchos, recorrer los anuncios de propiedades de lujo se convierte en una forma de imaginar otra vida: pensar cómo decorarían sus estancias o qué reformas realizarían.

En Galicia, una de las propiedades que más ha llamado la atención es el Pazo de Ramirás, situado en pleno casco histórico de Santiago de Compostela y actualmente a la venta por 3.500.000 euros.

Estancias del Pazo de Ramirás 247 Real Estate

"Tras los jesuitas en el siglo XVIII, el edificio fue ocupado por el marqués de Casa-Pardiñas, cuyo escudo adorna hoy el frontis central, así como los que sostienen los leones del arranque de la gran escalera pétrea del interior. ", indican desde Turismo de Santiago.

Su atractivo no reside únicamente en sus dimensiones. La historia y la arquitectura del inmueble contribuyen a convertirlo en una propiedad excepcional: "En el solar en el que anteriormente se ubicaba el Colegio de los Irlandeses, José Varela Cadaval, Conde de Ramirás, construye su casa-palacio en el siglo XIX", indican desde Turismo de Galicia.

El edificio, ubicado a escasos pasos de la Catedral de Santiago cuenta con 1.818 metros cuadrados construidos y se distribuye en tres plantas. Dispone de ascensor, 20 habitaciones, nueve baños y plaza de garaje. Además, actualmente incluye cuatro viviendas independientes -una de ellas, la principal, de 572 metros cuadrados-, dos oficinas, dos locales comerciales y un almacén.

Vistas desde una de las ventanas del Pazo de Ramirás 247 Real Estate

"En sillería de granito, la edificación consta de planta baja y dos pisos, se divide en tres cuerpos rematados por frontones. Sobre la entrada principal existe un balcón de mayor tamaño y, en simetría, otros balcones secundarios en los cuerpos laterales. En el frontón central el escudo de los condes de Ramirás rematado por una corona", explica Turismo de Galicia.

La propiedad necesita una reforma integral. En su interior destacan elementos que permiten apreciar la identidad del antiguo palacio: una imponente escalera de piedra, techos altos, materiales nobles y una extensa galería acristalada que conecta con un jardín privado. El patio interior porticado, con sus arcos de piedra, es otro de sus grandes atractivos.

Así es esta propiedad histórica, de grandes dimensiones y con múltiples posibilidades que busca una nueva vida en pleno casco histórico de Santiago de Compostela.