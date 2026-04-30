La compraventa de vivienda en Galicia decrece un 8,2% y el metro cuadrado se abarata un 2,5%

Un edificio de viviendas en construcción en Xuxán, A Coruña. Quincemil

La vivienda decrece en las operaciones comerciales realizadas en Galicia. En febrero de este año las compraventas cayeron un 8,2% respecto al mismo mes de 2025: de 2.374 se ha pasado a 2.180.

Los datos proceden del Centro de Información Estadística del Notariado, una base de datos elaborada por el Consello Xeral do Notariado que refleja la actividad económica española con cifras del Índice Único Informatizado Notarial.

Contienen otras evoluciones relacionadas con el mercado inmobiliario en la comunidad, como la concesión de préstamos, que se reducen mínimamente (0,1%) y el precio del metro cuadrado, que se abarata un 2,5%.

En el conjunto de España, la caída en las compraventas de vivienda fue algo menor, del 7,7%; el precio del metro cuadrado subió un 5,4% y las hipotecas solo crecieron un 0,2%.

Las 2.180 compraventas del pasado mes de febrero registraron un precio medio de 1.158 euros el metro cuadrado. Los valores se han encarecido en doce autonomías (en Cantabria de forma más fuerte, 18,3%) y rebajado en cinco (en Navarra en la que más, 13,7%).

En el segundo mes del año se concedieron en Galicia 1.092 préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, solo un 0,1% menos que un año antes y por debajo de la media nacional del 0,2%.

La cuantía de estos préstamos subió en la comunidad un 8,9% interanual, hasta alcanzar los 136.961 euros. Esta cantidad supuso una media del 74,5% del precio.

Poco más de la mitad de las compras de vivienda se financiaron mediante un préstamo hipotecario, frente al 54,5% de la media nacional.

Los datos del Centro de Información Estatística do Notariado también revelan que en febrero de 2026 se constituyeron en Galicia 458 sociedades, lo que equivale a un aumento del 7,6% respecto a hace un año, frente al incremento medio en España del 25,6%.

Más construcción nueva, menos rehabilitación

Otra fuente autonómica, el Instituto Galego de Estatística (IGE) publica este jueves que la concesión de licencias para la construcción de viviendas de nueva planta en la comunidad se disparó un 71,2% en el primer mes de este año, hasta 375, mientras que las de rehabilitación cayeron un 49,2%, con 66.

Además, se demolieron 52 inmuebles, en comparación con los 18 del año anterior, lo que suponen 26 viviendas derribadas, cinco más que en enero de 2025.