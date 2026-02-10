Adjudicada la redacción del proyecto de una promoción de viviendas para alquiler asequible en A Coruña

La entidad estatal de vivienda, Casa 47, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha adjudicado la redacción del proyecto de edificación de una promoción de 11 viviendas destinadas a alquiler asequible en A Coruña.

Según ha trasladado el departamento estatal y recoge Europa Press, la adjudicación del proyecto de edificación, en sus modalidades básico y de ejecución, ha recaído en el estudio de arquitectura Consultora de Ingeniería y Empresa, S.L., por un importe de 73.716 euros, impuestos excluidos.

Se trata de un edificio de cuatro plantas ubicado en la calle Adelaida Muro nº24, en una parcela con una superficie de 371 metros cuadrados, en el que se construirán viviendas asequibles, con planta baja destinada a garajes, accesos y elementos comunes.

De la propuesta, el Gobierno ha primado su calidad arquitectónica, la contextualización con el entorno, el interés, la composición y la estética de esta, así como la sostenibilidad ambiental con la incorporación de técnicas bioclimáticas y la incorporación en la propuesta de medidas para la reducción del consumo de agua, entre otros aspectos.

También han sido valorados la incorporación de criterios de industrialización en la construcción y su grado de integración en las obras, la reducción del plazo de ejecución gracias a la solución adoptada, el nivel de experimentación y la aplicación de soluciones innovadoras.