Monte Mero en A Coruña, una oportunidad para facilitar vivienda pública en un enclave rural

Monte Mero es un enclave rural de A Coruña con estrechos caminos asfaltados situado entre la parte alta de Xuxán y la antigua fábrica de armas, hoy Ciudad de las TIC. A un lado discurre la avenida Alfonso Molina próxima a la conexión con la AP-9, a otro las avenidas de Pedralonga y Montserrat y por debajo de ambas la de A Pasaxe. Cerca de 40 casas y construcciones salpican este ámbito predominantemente verde de 430.000 metros cuadrados al que la Xunta ha apuntado con su política de vivienda para levantar más de 4.300 pisos, una iniciativa bien recibida por el Ayuntamiento y mal acogida por los vecinos de la zona.

El recorrido de este desarrollo urbanístico en Monte Mero será largo y pasa por una expropiación de suelo a la que acompañará la redacción de un proyecto de interés autonómico (PIA), otro de urbanización y su ejecución y posteriormente la edificación. En el vecino barrio de Xuxán, el antiguo parque ofimático, las fases de su desarrollo se extendieron durante más de una década hasta que se levantó el primer bloque residencial.

Según informó la Xunta a finales de noviembre, la redacción del PIA se adjudicaría en 2025 y su aprobación se produciría al año siguiente. La etapa de expropiaciones, a la que se dirigen ya las críticas vecinales, se prevé para 2026 y 2027. En el primero de estos años se redactaría también el proyecto de urbanización, cuyas obras no empezarían hasta 2028, por lo que la edificación quedaría para después en un año sin concretar.

El ámbito de Monte Mero, entre el colegio Maristas y la Ciudad de las TIC.

El plan de la Xunta en Monte Mero contempla la reserva de un 20% de superficie para la construcción de vivienda libre y un 80% para protegida; de este porcentaje habrá una parte de pisos de promoción pública propiedad de la Xunta y otra de promoción privada, ambas para ofrecer en venta o alquiler.

Polígonos para una estrategia de vivienda

Xuxán, con domicilios ya entregados y más de un bloque nuevo en marcha, es el barrio de A Coruña al que más mira hoy la Xunta cuando planifica en la ciudad su estrategia de vivienda, en un contexto general actual en el que la subida de los precios ha dificultado el acceso de la población a un piso. El presidente, Alfonso Rueda, anunció que destinará en los próximos años más de 43 millones de euros a la adquisición de suelo en todas las urbes gallegas para construir 20.000 viviendas protegidas, a las que se sumarían 5.000 de precio libre.

Además de Xuxán, la Xunta ha analizado más de una decena de polígonos residenciales de A Coruña (algunos sin desarrollar) donde urbanizar y construir pisos de protección. San Pedro de Visma, O Portiño, Penamoa, As Rañas, Vío, Monte Alfeirán... y Monte Mero.

Vial que conecta Monte Mero con la parte alta de Xuxán, al fondo. Quincemil

Allí, el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) permite levantar en diferentes zonas distintos tipos de construcciones residenciales, incluidas viviendas unifamiliares aisladas o adosadas, bloques de entre dos y ocho alturas y un nuevo parque.

Los vecinos, frente a las administraciones

Por qué en Monte Mero y no en el centro de la ciudad, se preguntan vecinos como los agrupados en la asociación Uxío Carré de Eirís. "Denunciamos el hecho de que muchas calles de la ciudad están llenas de edificios vacíos y ruinosos y eso no lo tiene en cuenta la administración pública, que prefiere llenar de hormigón una de las pocas zonas rurales y verdes que quedan en la ciudad, mientras que el centro sigue deteriorándose. No hay pudor en expulsar a los vecinos de sus casas para hacer chalés, pero sí para expropiar edificios vacíos y hacer vivienda pública en el centro urbano", han protestado estos vecinos, que calculan más de una treintena de expropiaciones y han solicitado reuniones con el Ayuntamiento y la Xunta.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, comentó ayer en A Coruña que la Xunta tratará de que haya "las menos afecciones posibles" para los residentes en Monte Mero. "Nos reuniremos este jueves con los vecinos, partiendo de la base de que se compatibilizarán las edificaciones existentes con la planificación proyectada. No tiene por qué haber expropiaciones, intentaremos que la mayoría de edificios se compatibilicen con el ámbito que se diseñe", dijo Allegue, que añadió que la urbanización del ámbito correrá a cargo de la Xunta y que posibles "adecuaciones serán determinadas por estudios posteriores".

Para la titular de Vivenda, la Xunta ha puesto en marcha dos estrategias: "construir promociones y habilitar suelo urbanizable para convertirlo en urbanizado", como en el plan de Monte Mero, y "fomentar que el propietario de viviendas vacías en el centro de la ciudad las ponga en régimen de alquiler, para lo que hay que darle incentivos", dijo Allegue en respuesta a las quejas de los vecinos de Eirís.

Viviendas y zonas verdes en el núcleo de Monte Mero. Quincemil

El Concello, también con promociones de vivienda pública en Xuxán, ha aplaudido la iniciativa urbanística de la administración gallega en Monte Mero. "La Xunta tiene que buscar suelo para hacer vivienda pública y lógicamente tiene que reunirse con los propietarios y llegar a acuerdos con ellos para que las medidas que tome beneficien a todos", señalan fuentes municipales.

"Nos alegramos de que la Xunta quiera construir vivienda pública en A Coruña, lamentamos que tardara 15 años en darse cuenta de que existe un problema aquí con el acceso a la vivienda. Pero mientras no hace esas viviendas que anuncia, sería bueno que colaborara en otras medidas como la declaración de zona tensionada", añaden las mismas fuentes.

La postura actual de la Xunta y el Concello respecto al desarrollo de vivienda en la ciudad contrasta con la dinámica mantenida entre 2012 y 2022, cuando ni una administración ni otra impulsaron viviendas protegidas de promoción pública, según recoge el Observatorio Urbano del Concello. Esta situación dejó a A Coruña lejos de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU dentro de la Agenda 2030.

Inmobiliarias: "Buena noticia, trámites largos"

Los agentes inmobiliarios también han recibido con optimismo el anuncio de próximas viviendas en Monte Mero. "Es una buena noticia porque en su mayoría son pisos protegidos o públicos y además se proyecta un gran parque. A Coruña necesita que se construyan viviendas adaptadas a las necesidades de sus vecinos y además que las puedan pagar, y en este sentido las viviendas públicas o protegidas garantizan el acceso a la vivienda de muchas personas que las necesitan”, opina la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez.

"El problema es el tiempo en que tardarán en construirse estas viviendas, puesto que hay un trámite burocrático lento que incluye, entre otras gestiones, la realización de expropiaciones a los vecinos de la zona, las obras de urbanización y finalmente la construcción de los edificios", añade.