Grupo Lence impulsa su entrada en la nutrición clínica con una nueva alianza empresarial

Grupo Lence da un paso más en su estrategia de crecimiento y diversificación con su entrada en el ámbito de la nutrición clínica. La empresa láctea gallega ha formalizado una inversión en Anutmed Pharma, una firma especializada en soluciones nutricionales para pacientes, con la intención de impulsar el desarrollo de productos basados en la evidencia científica y orientados a mejorar la calidad de vida de las personas.

La operación une dos perfiles complementarios. Por un lado, la capacidad industrial, financiera y productiva de Grupo Lence, una de las principales compañías del sector lácteo español. Por otro, el conocimiento clínico, regulatorio y comercial de Anutmed Pharma, una empresa creada en 2025 por profesionales procedentes de los sectores sanitario y alimentario.

El objetivo de ambas compañías pasa por crear una referencia nacional en el campo de la nutrición clínica personalizada, un segmento en crecimiento dentro del ámbito sanitario y alimentario. La intención es desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de distintos perfiles de pacientes y facilitar su acceso a productos específicamente diseñados para complementar tratamientos médicos y procesos de recuperación.

Entre las áreas en las que trabajará la nueva alianza figuran patologías metabólicas, problemas de disfagia, casos de desnutrición, obesidad, enfermedades renales o procesos oncológicos, además de otros ámbitos relacionados con la alimentación funcional y especializada.

La presidenta de Grupo Lence, Carmen Lence, enmarca esta operación dentro de la trayectoria histórica de la compañía. "Desde Grupo Lence llevamos cincuenta años apostando por la alimentación como palanca de salud, y la nutrición clínica es el siguiente paso natural de esa vocación. Con Roberto y su equipo tenemos la ambición de construir el referente español del sector", señala.

Por su parte, el cofundador de Anutmed Pharma, Roberto Conde, destaca la complementariedad entre ambas organizaciones para afrontar el proyecto. "La nutrición clínica solo funciona cuando ciencia, evidencia y escala industrial trabajan juntas. Nuestro equipo aporta veinte años de conocimiento clínico y regulatorio; Grupo Lence aporta la capacidad industrial y financiera para llevarlo a miles de pacientes. Esa es la combinación que el sector necesitaba en España", afirma.

La entrada de Grupo Lence en este mercado supone una ampliación de su actividad más allá del negocio lácteo tradicional, apostando por un segmento vinculado a la innovación alimentaria y al cuidado de la salud.

La compañía confía en que esta colaboración permita acelerar el lanzamiento de nuevos productos y consolidar una posición relevante dentro del sector de la nutrición clínica en los próximos años.