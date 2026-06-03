Iván Novo, director general de UCOGA: "Queremos consolidarnos como la correduría de referencia en Galicia"

La compañía nació hace 12 años vinculada al cooperativismo agroalimentario gallego y ha evolucionado para ofrecer soluciones aseguradoras a particulares, empresas y distintos sectores profesionales. La semana pasada inauguró en A Coruña su primera oficina en la ciudad

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UCOGA nació hace doce años vinculada al cooperativismo agroalimentario gallego y ha evolucionado hasta convertirse en una empresa especializada con soluciones aseguradoras para particulares, empresas y distintos sectores profesionales. Presente en varios ayuntamientos gallegos además de en Gijón, la empresa inauguró la semana pasada una nueva oficina en A Coruña.

"Queremos poner a disposición de A Coruña toda nuestra experiencia, nuestros productos y una manera de trabajar basada en la cercanía, el asesoramiento personalizado y la confianza. Creemos que tenemos mucho que aportar en un entorno como este", explicaba en ese momento el director general de UCOGA, Iván Novo.

Y es que pese a la evolución que ha experimentado la compañía, se ha mantenido siempre fiel a la hora de proporcionar un trato cercano a sus clientes, a los que asesora y recomienda el mejor servicio. Hablamos de todo ello con Iván Novo.

El director general de UCOGA, Iván Novo.

UCOGA inauguró la semana pasada una nueva oficina en A Coruña. ¿Por qué ha apostado por la ciudad herculina para establecer una nueva sede?

A Coruña era una asignatura pendiente para nosotros. Es la ciudad más grande de Galicia, un centro económico y empresarial de primer nivel, y llevábamos tiempo viendo que muchos clientes —especialmente en el segmento de empresas y en el de autocaravanas— nos reclamaban presencia física allí.

Cuando tienes vocación de ser la correduría de referencia en Galicia, no puedes no estar en A Coruña. Era el momento natural de dar ese paso. Además se daba la circunstancia de tener el local y las personas adecuadas.

¿Cómo ha sido el recibimiento en A Coruña?

Muy positivo. La verdad es que ya llegamos con una cartera de clientes en la ciudad, porque llevamos años trabajando con personas y empresas coruñesas desde nuestras otras oficinas y de forma online. Eso facilita mucho el arranque. La gente valora poder tener a alguien cercano, que les conoce, que puede recibirles en persona. Ese primer contacto humano sigue siendo fundamental en el mundo del seguro.

¿Qué caracteriza a A Coruña respecto al resto de sitios en los que está presente UCOGA?

Es nuestra plaza más urbana y cosmopolita. Santiago tiene un perfil muy particular por ser la capital autonómica; Vigo tiene una fuerte industria y tejido empresarial; pero A Coruña combina ambas cosas con una dinámica comercial muy activa y un perfil de cliente más diverso.

Eso nos obliga a estar preparados para dar respuesta a una demanda muy amplia, desde el particular hasta la mediana empresa, pasando por perfiles profesionales muy variados.

La nueva oficina de UCOGA en A Coruña.

UCOGA nació vinculada al cooperativismo agroalimentario gallego y, con el paso de los años, se ha especializado para ofrecer soluciones aseguradoras para particulares, empresas y distintos sectores profesionales. ¿Mantiene ambas líneas?

Absolutamente. El agro sigue siendo uno de nuestros pilares estratégicos y uno de nuestros grandes orgullos: uno de cada cuatro ganaderos de Galicia tiene una póliza con nosotros. Eso no se improvisa; es el resultado de más de doce años de trabajo especializado, de conocer el sector por dentro, de estar cuando el agricultor o el ganadero nos necesita.

Pero al mismo tiempo hemos crecido hacia otros ámbitos —el transporte de mercancías con Total Camión, las autocaravanas con más de 30.000 clientes en toda España, seguros para empresas, para familias— porque la esencia es la misma: especialización, proximidad y servicio real.

¿Cómo logra estar presente en líneas de trabajo tan diversas?

Con equipos especializados en cada área. No somos generalistas que vendemos de todo sin profundidad; somos especialistas que hemos construido unidades de negocio con conocimiento propio en cada segmento.

Tenemos personas que viven el mundo agro, personas que conocen el transporte, personas que entienden las particularidades del mundo de las autocaravanas. Esa estructura nos permite dar un asesoramiento de verdad, no un producto estándar.

Precisamente por haber nacido vinculada al cooperativismo agroalimentario, UCOGA se relaciona con el rural, pero está presente también en las ciudades. ¿Qué necesidades diferentes habéis encontrado en un ámbito y en otro?

En el rural, el seguro tiene mucho que ver con el patrimonio de vida de las familias: la explotación ganadera, la cosecha, la maquinaria agrícola. El cliente necesita a alguien que entienda su actividad, que sepa lo que está en juego.

En la ciudad, el perfil es más heterogéneo: familias, autónomos, pequeñas empresas, profesionales liberales. La demanda es más inmediata y el cliente está más acostumbrado a comparar. En ambos casos la respuesta nuestra es la misma: asesoramiento honesto, sin vender lo que no se necesita, y servicio de verdad cuando llega el momento del siniestro.

A Coruña, Santiago de Compostela, Santa Comba, Chantada, Vigo, Sarria, Touro, Monforte de Lemos y Ordes en Galicia, además de Gijón, son los lugares en los que es posible encontrar oficinas de UCOGA. ¿Tenéis previsto llegar a algún lugar nuevo en los próximos meses o años?

Seguimos mirando oportunidades. Nuestra filosofía de crecimiento combina la apertura de oficinas propias con la incorporación de corredurías que comparten nuestra cultura de trabajo. Hay territorios en Galicia donde todavía tenemos margen de desarrollo, y no descartamos dar algún paso más en el medio plazo.

Dicho esto, también somos muy conscientes de que crecer bien es más importante que crecer rápido; cada nueva implantación tiene que tener sentido estratégico y el equipo adecuado detrás.

"Somos una correduría independiente, lo que significa que trabajamos para el cliente, no para ninguna aseguradora en concreto. Tenemos acuerdos con más de treinta compañías, lo que nos da capacidad real de buscar la mejor solución en cada caso" Iván Novo, director general de UCOGA

¿Qué distingue a UCOGA de otras corredurías de seguros?

La especialización y el compromiso con el cliente a largo plazo. Somos una correduría independiente, lo que significa que trabajamos para el cliente, no para ninguna aseguradora en concreto. Tenemos acuerdos con más de treinta compañías, lo que nos da capacidad real de buscar la mejor solución en cada caso.

Y luego está el equipo: más de cuarenta personas que conocen a los clientes, que cogen el teléfono, que acompañan en los momentos difíciles. Eso es lo que nos diferencia y lo que queremos seguir siendo.

Apostáis por la proximidad en el trato con los clientes pero también disponéis de servicios online. ¿Cómo combináis ambas ramas?

Para nosotros no son líneas opuestas, son complementarias. Hay clientes que prefieren gestionarlo todo de forma digital —y para eso tenemos plataformas especializadas como seguroautocaravana.com o totalcamion.es— y hay clientes que necesitan sentarse con alguien y explicar su situación.

Nosotros tenemos que estar en los dos sitios. Lo que no puede variar en ninguno de los dos canales es la calidad del asesoramiento y la rapidez de respuesta.

¿Cuál es la hoja de ruta de UCOGA para seguir creciendo?

Seguir profundizando en nuestra especialización, seguir reforzando el equipo, y explorar nuevas oportunidades de crecimiento tanto orgánico como a través de acuerdos o incorporaciones.

Tenemos una base financiera sólida y un equipo que está madurando muy bien. El objetivo es consolidar UCOGA como la correduría de referencia en Galicia y seguir ganando terreno en los nichos especializados donde ya somos líderes o estamos muy bien posicionados a nivel nacional.

¿Cuáles son los retos y perspectivas de futuro de UCOGA?

El gran reto es la escala con alma. Es decir, seguir creciendo sin perder lo que nos ha hecho ser lo que somos: el trato cercano, el conocimiento del cliente, la honestidad en el asesoramiento. La tecnología es una aliada enorme —la inteligencia artificial ya nos está ayudando a ser más eficientes— pero el seguro sigue siendo un negocio de confianza, y esa confianza se construye persona a persona. El reto es integrar las dos cosas de forma que el cliente siempre gane.