Abanca renueva su centro de datos en A Coruña con más capacidad y eficiencia

La empresa gallega Abanca ha culminado la transformación integral del edificio que alberga su principal centro de procesamiento de datos (CPD), situado en el polígono de Pocomaco, convirtiéndolo en un espacio más funcional, eficiente y sostenible.

La inauguración oficial de las nuevas instalaciones tuvo lugar este jueves con la presencia del presidente de la entidad, Juan Carlos Escotet Rodríguez, el consejero delegado, Francisco Botas, y el director general de IT, Información, Procesos y Operaciones, Juan de Dios Lechuga.

Durante el acto, Escotet subrayó que "nuestra estrategia es mantenernos siempre preparados para el crecimiento a través de la evolución tecnológica", poniendo el foco en la mejora constante de capacidades y en el papel de las personas dentro de la organización.

Por su parte, Botas destacó que "esta reforma sitúa las instalaciones en un nivel muy alto", recordando que se trata de la tercera gran actuación del banco en sus centros de datos en los últimos años para responder al aumento de la actividad y la digitalización del negocio.

Una compleja estructura

El edificio renovado constituye el núcleo tecnológico de la entidad, desde el que se gestiona una compleja infraestructura formada por servidores, sistemas de almacenamiento y redes de comunicación.

A este sistema se conectan más de 250.000 dispositivos distribuidos en España, Portugal y otros nueve países, incluyendo terminales de pago en comercios, cajeros automáticos o equipos de trabajo del personal.

Gracias a esta red, el banco es capaz de procesar y almacenar de forma segura millones de operaciones diarias, que van desde consultas básicas de saldo hasta grandes operaciones financieras. Solo en 2025, la actividad de ABANCA generó más de 17.000 millones de transacciones de datos, ejecutadas en tiempo real durante las 24 horas del día.

Para garantizar la continuidad del servicio, la entidad cuenta además con un segundo CPD en su sede de A Coruña, que opera en paralelo al de Pocomaco. Este sistema duplicado permite que cada dato y cada operación se almacenen simultáneamente en ambos centros, una característica diferencial frente a otras entidades del sector.

La reforma del edificio ha permitido incrementar su capacidad en un 20%, alcanzando los 140 puestos de trabajo, destinados principalmente a los equipos de Operaciones TI y Ciberseguridad. Estos profesionales son los encargados de supervisar en tiempo real el funcionamiento de toda la infraestructura tecnológica del banco.

Además, el rediseño de los espacios ha apostado por un modelo abierto y colaborativo, con nuevas salas de reuniones, zonas de concentración y áreas destinadas al descanso y la interacción. También se ha renovado por completo el auditorio del edificio, incorporando sistemas audiovisuales de gran formato.

Uno de los aspectos más cuidados ha sido el bienestar de las personas trabajadoras, con mejoras en la iluminación natural, el confort acústico mediante materiales fonoabsorbentes y una mayor accesibilidad. El entorno exterior también se ha integrado como parte del espacio de trabajo, favoreciendo su uso para el descanso y la socialización.

Las obras se desarrollaron sobre una superficie de 1.600 metros cuadrados y se prolongaron durante más de seis meses, sin que en ningún momento se viera afectada la actividad del centro de datos.