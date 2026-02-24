Santiago Sesto asume la Dirección General de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) ha designado a Santiago Sesto como nuevo director general de la organización, culminando así un relevo interno con el que busca reforzar su posicionamiento institucional y dar continuidad a su hoja de ruta estratégica.

Hasta ahora subdirector general y director de Operaciones, Sesto asume la máxima responsabilidad ejecutiva con el objetivo de consolidar la estructura operativa de la entidad y fortalecer su papel como foro de referencia para directivos y empresas en España.

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago de Compostela, cuenta con un Máster en Dirección y Creación de Empresas por la USC y un Máster en Dirección Pública por ESADE Business School. Acumula más de 25 años de experiencia en gestión, relaciones institucionales y desarrollo asociativo, con trayectoria en España, Bruselas y Latinoamérica.

En el ámbito europeo, formó parte del equipo de dirección de la delegación de CEOE ante la Unión Europea en Bruselas entre 1999 y 2003, participando en la interlocución con instituciones comunitarias y en la representación empresarial española. También estuvo vinculado a organizaciones como ASAJA Galicia, el Comité Económico y Social Europeo, la Confederación de Empresarios de Galicia y ASFHORGAL. Desde 2009 desarrolla su carrera en APD, primero como director de la Zona Noroeste y, desde 2018, como subdirector general a nivel nacional.

El nombramiento se produce tras la decisión de Emma Gómez de emprender una nueva etapa profesional, una vez completado un ciclo de consolidación estratégica en la organización. El Consejo Rector ha agradecido expresamente su dedicación al frente de la dirección general.

En el año en que celebra su 70 aniversario, APD afronta esta nueva etapa con una estructura reforzada y un proyecto definido para seguir impulsando el liderazgo directivo y el fortalecimiento del tejido empresarial en España.